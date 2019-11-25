中国驻法国大使卢沙野呼吁维护多边主义和自由贸易

人民网塞纳河畔讷伊11月21日电 (记者 葛文博)21日，法国讷伊国际俱乐部举办国际形势研讨会，中国驻法大使卢沙野、前法国驻美国大使莱维特、法国前外长韦德里纳等嘉宾及来自塞纳河畔讷伊和巴黎等地的数百名学者、记者和普通市民参加。

卢沙野在研讨会上呼吁共同维护多边主义和自由贸易。关于中美贸易摩擦问题，卢沙野驳斥了所谓“美国受害论”，引用美中贸易全国委员会报告，指出近十年美国对华出口支撑百万就业、节省民生成本、多数美企盈利，“保持中美关系健康稳定发展，美国人一点不吃亏”。

就中欧“一带一路”对接情况，卢沙野介绍中欧班列迄今已累计开行超过1.4万列，连接武汉、里昂等中欧上百座城市，希腊比雷埃夫斯港在中资的帮助下成为全球发展最快的集装箱港口之一，希望中欧政府、企业和民众继续在“一带一路”倡议框架下达成更多交流合作。

莱维特认为，随着西方经济社会危机的集中暴露和新兴国家的快速崛起，美国构建的以西方价值观为基础的国际秩序正在进行深刻调整。法国和欧盟应当承担自身国际和历史责任，加强同中国、俄罗斯等新兴国家的合作对接，解决国际争端，维护和平发展。

韦德里纳指出，当代中国充满自信和雄心，希望法中、欧中携手维护多边主义、推动国际贸易，继续支持《巴黎协定》等具体政策成果，以交流促合作，对“一带一路”倡议对接进行更充分沟通和更大胆探索。

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