中国驻土耳其使馆表彰领事协助志愿者

中国驻土耳其大使邓励为志愿者颁发荣誉证书。记者王传宝 摄

人民网安卡拉11月23日电(记者 王传宝) 中国驻土耳其大使馆、中国驻伊斯坦布尔总领馆23日在安卡拉联合举行领事协助志愿者培训交流会议，并对10名表现突出的领事协助志愿者颁发了荣誉证书。中国驻土耳其大使邓励、中国驻伊斯坦布尔总领事崔巍以及50多名领事协助志愿者参加。

邓励感谢志愿者对使领馆工作的支持和配合。邓励表示，近年来，我国来土旅游人数激增，2018年达近40万人次，2019年前7个月来土人数达到25万人。人们对使领馆提供优质海外服务的需求越来越高。驻土使领馆始终坚持“外交为民”宗旨，在领事协助志愿者的配合下，开展了大量领保宣传工作，采取了一系列有效的预防措施，为来土中国公民撑起越来越牢固的保护网、安全伞。邓励说，各位志愿者为使领馆及时开展领保工作做出了很大贡献，充分弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，也充分体现了中华民族互帮互助、团结协作、友爱奉献的传统美德。

崔巍表示，随着国内赴土旅游人数的增加，驻伊斯坦布尔总领馆接报的领事协助类案件增长迅速，任务越来越重。总领馆将同使馆一道，加强领事协助志愿者队伍建设，为志愿者提供有力支持和周到服务。

获得表彰的志愿者代表结合自身实际和典型领保案例，分享了参与领事保护协助工作的感受和体会，并表示将继续支持配合使领馆做好维护在土中国公民合法权益的工作。

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