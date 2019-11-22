北京市—华盛顿市结好35周年纪念音乐会举行

北京市委常委、北京市常务副市长林克庆在致辞中表示，相信北京与华盛顿35周年友城庆祝活动必将推动两市各领域交流再上新台阶。 李志伟摄

人民网华盛顿11月21日电 （记者李志伟）当地时间11月21日晚，北京市与华盛顿市结好35周年纪念音乐会在华盛顿市罗纳德·里根大厦剧场举行。中国驻美国大使崔天凯，北京市委常委、北京市常务副市长林克庆，华盛顿市长穆丽尔·鲍泽，华盛顿市务卿金伯莉·巴塞特等出席活动。来自中美各界人士600余人出席活动。

此次“高山流水—古琴音乐会”由北京市人民政府、华盛顿市政府、罗纳德·里根大厦主办，北京市文化和旅游局承办。此场音乐会是庆祝北京市—华盛顿市缔结友好城市关系35周年纪念“北京日”系列活动的开幕演出。活动以美国中学生们合唱中文歌曲《我爱你，中国》拉开帷幕。

北京市委常委、北京市常务副市长林克庆在致辞中表示，今年是中美两国建交40周年，也是北京市与华盛顿市结好35周年。35年来，北京和华盛顿两市携手共进，在多领域深化交流合作，结下了高山流水般的友谊。他表示，相信两市35周年友城庆祝活动必将推动两市各领域交流再上新台阶，揭开北京和华盛顿交流合作的新篇章。

中国驻美国大使崔天凯在致辞中表示，音乐架起友谊的桥梁，将人心与心相连。时光变迁，岁月如歌，中美两国人民始终对彼此怀有友好的感情，友谊与合作始终是中美关系的主旋律，也是推动中美关系克服困难障碍不断向前的动力之源。

崔天凯表示，今年也是中美开启友城合作40周年。友城关系是地方合作和人民友好交往的重要渠道，是中美关系的坚实基础和有力支撑，是中美友好最动听的音符。北京市和华盛顿市自1984年结好以来友谊不断深化，为中美友城交往树立了旗帜和标杆，也为促进中美关系发挥了积极作用。

华盛顿市长穆丽尔·鲍泽表示，“北京日”活动旨在庆祝美中两国首都结成友好城市35周年，“我很乐意号召大家前往北京访问、经商”。我们以此为机遇庆祝两市35年来成功的友好关系。她说，华盛顿市与北京市开展了许多合作，期待未来进一步深化旅游、直航、教育、商业等各领域合作。

华盛顿市务卿金伯莉·巴塞特表示，华盛顿市与北京市的友好城市关系让我们相信地方政府之间能够树立榜样，特别是中美出现分歧的时期，通过务实的合作，以友好城市关系搭建一座相互理解、合作互惠的桥梁。“这正是我们现在所做的事情。”

当天音乐会的演出单位来自北京钧天坊古琴文化艺术传播有限公司、北方昆曲剧院。音乐会上演奏了《平沙落雁》《天边》《高山》《流水》等作品。古琴有3000多年历史，其音色平静祥和，承载了中华民族崇尚和平、“以和为贵”的精神内核。

11月22日，“北京日”活动还将在里根大厦举办北京文化庙会，让华盛顿市民更好体验中国文化魅力。

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