中国驻美使馆举办中美留学40周年纪念活动

中国驻美大使崔天凯在活动上致辞。郑琪 摄

人民网华盛顿11月21日电 （记者 章念生、郑琪）当地时间21日下午，中美留学40周年纪念活动在中国驻美使馆隆重举行。本次活动由驻美使馆与美国国务院文教局共同举办，美国务院有关部门官员、卡特中心、当地教育机构及中美两国留学生代表等400多人参加纪念活动。

美国前总统吉米·卡特在给活动发来的贺信中指出，他本人为美中两国学生交流的未来持续发展献上最真挚的祝福。卡特表示，两国之间的学术和科学交流是增进彼此了解的重要渠道。这种交流也会增进我们对自然、生命和气候的共同认识。

中国驻美国大使崔天凯在致辞中表示，中美建交40年来，两国经济紧密交融，人文交往广泛深入，教育交流合作成果丰硕，为增进中美友好作出了重要贡献。历史证明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。

崔天凯指出，在当前中美关系的困难时期，中美学生交流可以促进两国民心相向，促进理解与互信。教育是创造美好未来的核心，希望大家携起手一起努力，开启教育交流合作的新篇章。

活动上，崔天凯宣布美国短期赴华学分生奖学金正式启动，每年将支持2500名美国学生赴华短期修读学分。

美国国务院助理国务卿帮办卡罗琳·卡萨格兰迪在致辞中强调，美国欢迎中国留学生，希望中国学生融入美国的校园文化，与美国及其他国际学生共同学习，共同进步。

本次纪念活动历时半天，内容丰富，气氛热烈。来自不同年代的中美留学生代表，富布莱特项目、中国政府奖学金项目等一批知名留学项目的负责人员分享了个人经历和项目实施情况。与会嘉宾就“留学中国”的机遇和途径、语言学习交流、留学与职业发展、校友网络建设等四个主题进行了平行研讨。

美国教育委员会副主席布莱德利·法恩斯沃思对记者表示，希望看到有更多中国学生在美国求学，他本人所在的高等教育群体，正在努力吸引更多中国学生。“（美国）政府目前表态支持留学生前来美国求学，我们希望看到在处理签证申请的过程中有更高的透明性、可靠性。”费尼曼说，“现在是中美关系的一个困难时刻，今天的活动很积极。希望看到更多美国人去中国，也欢迎更多中国人来美国。”

卡特中心中国项目主任刘亚伟向记者指出，现在中美关系总体环境有困难，但还是有正能量存在。“今天的活动就很有意义。我们都从教育交流中受益匪浅，自己也都成为了桥梁，横跨中美文化、政治差异的鸿沟。”刘亚伟说。

经连管理咨询合伙人、曾在清华大学留学的丹·斯蒂芬森表示，目前美国限制中国学生来美的做法，是基于一种偏执和妄想。他认为，“中美关系必须运行良好，而做到这一点，需要双方加强了解。”

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