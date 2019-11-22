在迪拜感受沙漠上的智慧城市

今年适逢中国和阿联酋建交35周年。前不久，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕穆德·阿勒马克图姆接受了中央广播电视台的专访中提到其对中国文化兴趣浓厚，更对现代中国的发展赞叹不已。在过去三十年，穆罕穆德·阿勒马克图姆曾多次到访中国，亲眼见证了中国经济社会翻天覆地的变化。在第二届中国进口博览会召开之际，记者受迪拜旅游局的邀请，感受迪拜如何日益将一座“沙漠城市”变成“智慧之城”。

阿联酋位于阿拉伯半岛东部，北濒波斯湾，西北与卡塔尔为邻，西南与沙特阿拉伯交界，总面积83600平方公里，人口约一千万。这个国家由七个酋长国联合组成，中国人耳熟能详的迪拜就是其中之一。经过两代人的努力，阿联酋人在沙漠上建起了一个绿色的现代化国家，综合国力日益上升为中东地区的佼佼者。

穆罕穆德·阿勒马克图姆讲到，迪拜曾经是一个很小的地方，但迪拜人希望把迪拜建设成为一个其他想要发展的国家的好榜样。2014年迪拜政府提出了“智慧迪拜”计划，致力于到2021年将迪拜建设成为全球领先的智慧城市。今年4月，在迪拜智慧城市展上，记者看到智慧城市聚焦到五大板块：人工智能、区块链、智能出行、智能基础设施和可持续发展。也让我们直观的感受到如何通过这五大举措使迪拜变成一座智慧城市。

一，利用人工智能通过创新技术提供工作效率。记者参观了位于迪拜智慧街区的“智慧迪拜办公室”，在这里并没有传统的人工前台，一进入大门便是一面一人高的显示屏，来访登记、查询等全部是自动化完成。阿里·穆尔是智慧迪拜办公室的市场与传播总监，他自信的向记者演示了到访者如何轻松的完成智能注册，同时预约时间等信息的查询也可以通过智能前台来查询。近年来，人工智能在城市范围内运用得越来越重要。它对信息管理、医疗保健、生命科学、数据分析、金融科技，数字转型、安全（网络安全等）、各种消费者应用、下一代建筑科技，机器人技术等方面取得进展是至关重要的。

迪拜政府已建立一个像苹果siri那样自主处理大数据的平台APP和网站。穆尔通过他的电脑向记者展示了如何通过人工智能的平台，为世界各地的人才、投资者、企业家提供便利的服务，只见穆尔在平台上输入一个问题，例如为子女选择学校，它可以精准到根据你工作的区域，对比附近学校的价格、师资力量，公司和家的距离这些数据，2秒钟之内便得到一个精准的答案和3-4个其他的选择。同样包括签证、银行业务、办理牌照等业务都可以在平台上完成。

二，区块链——通过数字化创造财富。“区块链技术是目前最具革命性和颠覆性的科技创新，虽然我们还没看清和了解区块链的全部潜力，从2016年到2018年的投资已经启动了，已达到了11亿美元的投资”穆尔讲到，“如果一个中国大学生拿着学位证书想来迪拜工作，公司需要提供中国的证明。若用传统的方式，需要往返于两国，通过区块链技术，建立不同机构间的信任，只要提供需求，迪拜政府可以通过该技术与中国方面进行信息交换，直接确认信息的可信性，不必再走复杂的流程。这个技术可以应用到很多领域。”

三，智能出行——加速智能运输的步伐。通过智能交通系统，可以减少拥堵、旅行时间和温室气体（GHG）的排放，从而满足公共交通的旅行体验和提升其吸引力，整个社会也将在这项技术中受益。预计2024年底，对全球智能交通系统的投资将达到574.4亿美元。在铁路投资、海洋计划和航空项目中，迪拜的运输系统投资中处于领先地位，投资额已达320亿美元。早在2016年便建成首个往返于迪拜和阿布扎比之间的商业超级高铁交通运输系统。这条从迪拜去往阿布扎比的线路长度为99英里（159.4千米），原本正常的车程为2小时，通过超级高铁，从迪拜到阿布扎比仅仅只需12分钟的时间。除了高大上的超级高铁，迪拜也没放过通勤小巴。迪拜还搭建了自动驾驶通勤小巴服务网络，借助这 25 辆自动驾驶小巴，想将主城区和蓝水岛连接起来。

四，基础设施——通过数字科技建立城市基础设施。为了应对人口增长所带来日益增加的挑战、更大的消费者期望、精准的预算和有限的自然资源，物理基础设施只能通过数字技术得到增强。智能基础设施围绕着设计、可持续性和技术的理念展开。穆尔以智能停车收费器为例，解释了智慧城市项目带给他的巨大收益。他说“作为街区的管理者，通过智能停车收费器，我可以有效管理交通，如知道还剩多少停车位、管理新成立的社区。传统的管理模式已经过时了。”

五，可持续发展——增添城市新活力。在过去的20年里，世界各地的大都市区都在积极采取措施改善城市基础设施和服务，以改善环境条件、社会和经济条件，以及城市的吸引力和竞争力。迪拜著名设计师在利瓦绿洲设计了一座以绿色环保可持续为主题的生态酒店，设计理念是能够和周围原始的、未经开发的沙漠景观和谐共存。考虑到贝都因人因社会联系围绕在火周边的传统，酒店设想构建一个中间为火炉的星型结构。酒店利用屋顶的太阳电池板，将能源储存在几个的电池中，使酒店实现能源自给自足。酒店的外墙采用预制的保温混凝土模块，在现场安装完成。其他功能包括智能玻璃窗和一个室内植物园，智能玻璃轻轻的弹一下开关，就能瞬间关闭为客户提供私密的空间。“我们发现阿联酋新一代人想寻找一个更加可持续的生活方式，这与阿联酋想要成为世界上可持续发展最好的国家之一的愿景一致。” Baharash建筑事务所的设计和创始人讲到。

此次迪拜之行，从机场的“智慧通道”到全覆盖的无线网络，从智能办公室到3D打印，记者感受到一座智慧城市的便利化、智能化、可持续化，一座“沙漠之城”已然变成一座“魅力之城”。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)