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中国“非遗”走进美国大学校园

2019年11月22日08:07  来源：人民网-国际频道
 
美国霍华德大学学生对于来自中国的“非遗”技艺非常感兴趣。 李志伟摄
美国霍华德大学学生对于来自中国的“非遗”技艺非常感兴趣。 李志伟摄

人民网华盛顿11月21日电 （记者李志伟）为纪念北京市与美国华盛顿哥伦比亚特区（简称华盛顿）缔结友好城市35周年，11月20日在华盛顿霍华德大学举办了中国“非遗”进校园活动，向美国大学生展示了富有民族特色的中国非物质文化遗产。这一活动是北京市与华盛顿庆祝缔结友好城市35周年系列庆祝活动之一。

此次“非遗”进校园活动由北京市文旅局、孔子学院美国中心、霍华德大学共同举办。来自北京艺术家们给观众们带来了古琴、剪纸等中国非遗技艺。

古琴“非遗”传承人王鹏在活动上做了关于古琴的讲座，介绍了古琴的历史、技艺以及制作方式，他还与其他艺术家一起在现场为美国大学生演奏了古琴名曲。悠扬的意境、深厚的历史文化，博得了现场观众的热烈掌声。

王鹏向记者表示，这次活动重要的意义是让美国观众了解中国，了解中国文化。中国文化主张“世界大同”，这是古老东方国家文明的智慧，有助于推动世界的和平。希望这样的活动能够促进美国人民对中国文化的认识。

活动上，来自北京的剪纸艺术家还与美国大学生进行互动，让他们近距离感受中国剪纸艺术魅力。

霍华德大学国际交流中心主任托尼娅·纳瓦斯向记者表示，这样的活动非常精彩，霍华德大学与中国渊源颇深，该校首位国际留学生便来自中国，近年来该校开始汉语教学并与中国大学开展交流项目。她说，文化交流是非常重要的，能够让人们看到共通的美的事物。

此次活动在霍华德大学图书馆举行。霍华德大学位于华盛顿，是美国著名的黑人大学。

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(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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