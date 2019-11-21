吉祥航空接收中国第100架波音787梦想飞机

人民网西雅图11月20日电（记者王如君）龙腾狮舞，锣鼓喧天，美国波音民用飞机集团同中国吉祥航空公司20日在西雅图举行隆重仪式，共同庆祝一架崭新波音787-9梦想飞机的接收盛典。这是总部位于上海的吉祥航空接收的第六架787梦想该机，也是中国民航业直接购买的第100架787。为了纪念这一新的里程碑，飞机机头上专门喷绘了“中国第100架787”的纪念标志。

吉祥航空董事长王均金表示：“能够接收这架具有特殊意义的787飞机，我们感到非常荣幸。吉祥航空787机队运营已超过一年，运营水平保持盈利状态，对公司整体发展起到了积极作用。波音787已成为吉祥航空主力机型之一”。

吉祥航空共订购了10架787-9梦想飞机，截至2019年10月波音已交付5架。787-9梦想飞机的优异燃油效率和远程飞行能力帮助吉祥航空开辟了全新远程航线，包括今年6月开通的首条洲际航线上海-赫尔辛基。在中国民航运营的最长的十条航线中，三条由波音777执飞，其余七条由波音787执飞。这些中国787远程直飞服务包括厦航的福州-纽约航线、海航的重庆-纽约航线、南航的纽约-武汉航线和国航的洛杉矶-深圳航线等。

波音民用航空市场销售中国区副总裁高思翔表示：“今天标志着我们与中国民航业合作伙伴关系的又一个重大里程碑。我们一直致力于为中国客户创造更大价值，期望继续拓展与中国民航界的合作以应对未来的机遇和挑战。”高思翔还透露，波音正在升级位于上海培训中心的787模拟机的能力，从而更好地支持中国用户。

787梦想飞机是历史上销售最快的民用宽体飞机，自启动以来已经获得超过1400架订单。约900架梦想飞机已经在世界各地投入使用，帮助航空公司开辟超过250条新的直飞航线，并节约了超过2000多万吨燃油。现在，波音飞机是中国航空客货运系统的主力，中国运营的所有民用喷气式飞机中一半以上是波音飞机。中国航空制造业参与所有波音在产机型的生产，包括737、747、767、777和787梦想飞机。目前超过10000架飞行在世界各地的波音飞机上使用了中国制造的零部件和组件。波音在中国的业务每年对中国经济的直接支持超过10亿美元，具体形式包括对于多家供应商的采购、合资企业收入、运营活动、培训以及研发投资等。（完）

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