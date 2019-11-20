中美企业在加州首府举行农产品对接会

蓝钻公司代表在对接会上

人民网美西11月19日电（记者邓圩）“原来加州还出产水稻！”“我们拥有巴旦木行业规模最大、最先进的质量保证实验室。”“我们向全世界出口美国鲜果蔬菜和农产品。”……

当地时间11月19日，34家中美企业在加州首府萨克门托进行了一场农产品对接活动。现场同时举行的食品安全政策交流论坛上，双方分享加利福尼亚州和中国的食品安全标准和经验。

由中国驻旧金山总领馆和加州商业与经济发展办公室共同举办的这场活动在萨克门托市利兰·斯坦福大厦举行，包括当地商会、9家农产品和酒类供应商与25家中资企业进行了现场对接。中国驻旧金山总领馆商务参赞杨依杭告诉记者，活动的目的是促进农产品贸易机会，为美中之间直接的地方交流建立桥梁。

“互动是加强所有大型企业和合作伙伴关系的关键。”加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）办公室国际事务顾问埃文·雷德（Evan Reade）代表康伊莲对前来参会的中国企业表示欢迎。他说，中国是加利福尼亚州在亚洲的主要贸易伙伴，去年加州与中国贸易进出口方面均排第一。美中建交40年见证了加州与中国互惠互利的增长时期。

“十分期待两国能够尽早达成贸易协议。我们的亚太市场销量在过去的一年多首次出现下滑，这让我们有些忧心。”在对接会上，加州最大的杏仁加工企业蓝钻（Blue Dimond）公司销售经理克里斯托弗·克洛门威尔告诉人民网记者，2019年初至今的杏仁出货量为6.095亿磅，比去年增长了近7％。但由于受到中美两国贸易关系的影响，亚太地区市场出货率同比下降了7%。他期待能够早日达成贸易协议，能够收复过去的市场份额。

“我们加州的玫瑰香米可以可持续方式种植和碾磨，美味可口！”面对参会的中国企业，桑尼维尔稻米公司全球销售助理总裁艾琳·奥唐纳极力推销来自加州的优质水稻，她认为以大米为主食的中国将是公司未来重要的目标市场。

通用农产公司是加州最大的新鲜水果蔬菜批发商之一，公司不但参加了对接会，还将参会的中国企业代表请到公司，向大家展示公司全门类的鲜果蔬菜以及农产品仓储。“我们根据海外顾客的不同需要，海运或者空运将货品及时安全送到客人手中。”通用农产公司首页战略负责人戴维·约翰积极地向大家表示。

“中国是加州最大的贸易伙伴，特别是农产品，我们希望协助搭建一个中国与加州农业方面的高端合作平台。”杨依杭参赞表示，中国驻旧金山总领事馆愿与大家一起将两国的合作提升到一个新的水平。他介绍，首先将协助加利福尼亚州的企业参加中国国际进口博览会，以进一步增加加利福尼亚州对中国的出口。其次将加强对中国和加利福尼亚具有高度互补性的一些关键行业的投资和贸易促进，例如农业，医疗保健，信息技术，先进制造业等。同时将促进加利福尼亚州与中国各省市之间的地方交流与合作，以巩固中美友谊的基础。

埃文·雷德说，加利福尼亚州去年向中国出口了超过160亿美元的商品，使中国成为加州在全球的第三大出口市场，去年也有1610亿美元的中国商品来到加利福尼亚州。中国向加利福尼亚提供了大量的直接投资，为当地创新、企业融资和创造就业提供了动力。每周有148次直达航班往返中国与加州，去年来自中国的游客超过160万。“近来的种种事件导致加州与中国的贸易出现下滑，来自中国的投资活动也大大减少。这对许多依赖国际贸易的加州企业和成千上万的工作产生了负面影响。” 他表示，尽管加利福尼亚无法制定自己的贸易政策，但我们可以继续鼓励加利福尼亚人做自己的事情。

当天，来自中国重庆的经贸代表团14名代表也参加了会议，并向参会的中美代表展示了重庆美食，重庆德庄火锅、刘一手火锅、张鸭子、杨记隆府等知名食府负责人还向兴趣浓厚的当地代表讲述了重庆美食故事。

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