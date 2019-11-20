2019全球城市综合实力排名出炉 北京获经济领域第三名

人民网东京11月20日电（李沐航 郑瑾）19日，森纪念财团都市战略研究所在东京发布了“2019全球城市综合实力排名” (GPCI)。森纪念财团都市战略研究所执行委员会通过对全球主要城市在“经济”、“研究·开发”、“文化·交流”、“居住”、“环境”、“交通”6个领域的70项科目进行评估，并最终根据综合分数排名。

综合排名与去年相同 北京进入经济领域排名第三

本次评选覆盖欧洲17个城市、非洲2个城市、中东3个城市、亚洲13个城市、大洋洲2个城市、北美8个城市、中南美3个城市，共计48个城市。2019年进入前十名的城市与去年相同，分别是伦敦、纽约、东京、巴黎、新加坡、阿姆斯特丹、首尔、柏林、香港、悉尼。其中，最值得关注的是，在经济领域的前三名争夺中，虽然东京在2018年超过北京获得第三名，但今年北京获得288.4分，以高出东京1.8分的成绩斩获第三。而综合排名的前两名依旧由伦敦和纽约获得。

GPCI是吸引人才、企业的“吸铁石”

东洋大学教授、庆应义塾大学名誉教授、森纪念财团都市战略研究所所长竹中平藏表示，GPCI是在日益激烈的国际竞争中，吸引人才、企业的“吸铁石”，根据城市的综合实力排名可以产生很多在日后卓有成效的新观念。GPCI诞生于2008年，随后每年都会发表全球城市的综合实力排名且具有相当的权威性。竹中平藏强调，GPCI并不是单纯的排出名次，而是要对各个领域构成的要素进行严谨分析，并在瞬息万变的当今社会充分掌握全球各大城市的强与弱。

综合评分看全球主要城市发展趋势

明治大学名誉教授、森纪念财团理事市川宏雄介绍，在经济领域，去年北京是第四名，但随着今年北京“政治·经济·商机风险”评估的分数提升，今年超越了东京进入第三名，相比之下东京的经济领域，特别是GDP增长率、证券交易总额、世界500强企业数和优秀人才数量上有明显下降。此外，东京在整体英语能力方面，也要作为课题进行研究。2019年东京整体综合实力排名与去年相同，在“研究·开发”领域，以166.2分获得第三名；“文化·交流”领域，以241.9分获得第四名；“居住”领域，以343.3分获得第11名；“环境”领域，以176.2分获得第29名；“交通”领域，以208分获得第8名。

同时，市川宏雄也对各大城市、区域逐一做了评价。他说，伦敦因受“脱欧”问题影响，导致经济衰退；纽约则出现较为明显的人才流失和外国居住者下降问题；巴黎现已逐渐走出之前恐怖袭击影响，正在恢复观光产业，但研究人员数量有明显下降；北美城市通过大幅减税，如今效果凸显，在“雷曼事件”引发的金融海啸后，已成“V”型发展；虽然欧洲受到了英国脱欧影响，但现在正在恢复当中。市川宏雄指出，在过去的10年间，亚洲主要城市在各领域的整体发展放缓。其中，2011至2016年间，东京的GDP增长率仅为0.83%，不足1%尤显突出。

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