“中国军工”亮相2019年泰国国际防务展

人民网曼谷11月18日电 （记者林芮、赵益普）11月18日，为期4天的2019年泰国国际防务展在曼谷开幕。中国国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）组织了航天长征国际贸易有限公司、中国精密机械进出口有限公司、中航技进出口有限责任公司等7家中国军贸公司，以“中国军工”国家展团的形式首次参展。作为东南亚地区最具影响力的防务展之一，泰国国际防务展近年来受到了越来越多国家的关注和重视。据主办方透露，此次防务展吸引了来自50个国家的500多家世界领先的军事装备、安全设备制造商，中国、法国、意大利等28个国家在展览上设立了独立展区。

在“中国军工”展区，7家中国军贸公司通过实物、模型、展板、视频和现场互动等方式，向观众形象直观地展示了中国国防科技工业的重点产品，包括众多导弹武器、陆战武器、海军装备、航空装备等。针对东南亚国家在雷达、防空系统集成等方面的需求，中电科技国际贸易有限公司还推出了综合电子信息系统、雷达系统、电子对抗、舰载综合作战系统、智慧城市等系列解决方案。防务展上的各国参观者们对记者表示，中国展出的高技术武器系统覆盖了陆海空天网，参展的中国军贸公司都拥有成熟的产品生产线、丰富的产品项目组合，可满足各层次用户的需要，体现了中国高技术武器发展的广度和深度。

18日上午，泰国副总理巴威出席防务展开幕式并参观了“中国军工”展区，对已在泰国军队中投入使用的VT4型主战坦克等中国武器装备产品予以高度评价。泰国海军司令乐猜海军上将和在泰参加东盟防长扩大会议的多国防长分别参观了“中国军工”展区。近年来，中国与东盟、特别是与泰国的防务安全合作取得了进一步突破，双方合作领域逐渐拓宽，合作内容不断深化。国防科工局有关负责人表示，此次“中国军工”的惊艳亮相，势必进一步提升中国军贸企业在东南亚地区的影响力，推动中泰全面战略合作伙伴关系取得更大发展。（完）

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