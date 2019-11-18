非洲创业者大赛决赛在加纳举行

非洲创业者大会决赛现场

人民网阿克拉11月18日电（记者万宇）当地时间11月16日晚，非洲创业者大赛决赛在加纳首都阿克拉举行。三名参赛者最终脱颖而出，获得创业奖金。

当天的10位参赛者是从全非洲50多个国家的1万多名参与者选拔出来的，来自尼日利亚的泰米·吉瓦-图博森以医疗项目"生命银行"夺冠。“生命银行”在尼日利亚等国帮助医院寻找血源，并搭建物流体系高效配送，拯救数千人的生命。亚军埃及人奥马尔·萨卡尔创建中东和北非地区首家专注于自然和生物医学科学的私人研究中心，并按需在线提供分析和科学服务。第三名克里斯泰勒·奎泽拉的公司在卢旺达修复和建立微型供水系统，为乡村地区提供廉价方便的清洁用水。其余参赛者的创业项目涵盖服务业、农业、制造业、艺术品等领域。

阿里巴巴集团创始人马云在比赛后表示，参加这场比赛让他对非洲的年轻人、企业家更有信心，希望这些“非洲英雄”会成为非洲希望的种子，激励更多人，唤醒更多人，非洲的企业家是非洲的希望所在。担任大赛顾问并出席的联合国前秘书长潘基文表示，鼓励企业家精神，培养年轻人对于发展更为繁荣、普惠并且可持续的非洲意义重大。 "我们必须在非洲大力发展企业家精神，从而发展经济。企业家精神最好的体现就是中国的马云。"出席并观看当天比赛的加纳总统阿库福—阿多说，"我感谢马云发起非洲创业基金，鼓励和激励的非洲企业家，发展非洲经济。"

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