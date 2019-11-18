人民网北京11月18日电 （贾文婷）11月17日，中国侨商联合会第五次会员代表大会在北京开幕。中国侨联党组书记、主席万立骏作了题为《凝聚侨商力量 为新时代奋斗》的讲话，他在讲话中指出，在中华人民共和国成立70周年这一重要的年份，在全国上下深入学习贯彻党的十九届四中全会精神之际，中国侨商联合会第五次会员代表大会隆重开幕。这是进入新时代召开的一次侨商盛会，是落实党中央涉侨机构改革任务、推进中国侨商投资企业协会融入中国侨商联合会的实际行动，是两家商会发展进程中的一件大事，是站在新的历史起点上，推动侨商会发展、凝聚侨商力量、为新时代奋斗的一次重要会议。

万立骏说，中国侨商联合会第五次会员代表大会开幕，这标志着中央部署的两家商会整合融入改革任务将顺利完成，也标志着规模最大、实力最强、联系面最广、海内外影响最大的侨商组织将正式成立。

万立骏代表中国侨联，就贯彻中央精神、进一步做好侨商会工作，提出四点意见：一是对中国侨商联合会和中国侨商投资企业协会取得的成绩、发挥的作用应当充分肯定。成立10多年来，两家商会锐意进取，不断发展。两家商会的会员，基本涵盖了在中国大陆投资较大、成就突出、在海内外有相当影响的知名侨商和侨资企业家。两家商会致力于服务大局、服务会员，开展了大量形式多样、务实有效的工作，为我国经济发展、公益慈善事业推进、中外交流与合作等作出了积极贡献。特别是党的十八大以来，两家商会紧紧围绕区域发展、创新驱动、“一带一路”建设等国家发展战略，组织动员侨商、侨企参与地方经贸合作、科技交流等活动，参与国家对外合作重大项目，在促进我国“引进来”与“走出去”，在讲好中国故事、传播好中国声音等方面发挥了积极作用。二是深刻领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和党的十九届四中全会精神，把准大势、保持定力、坚定信心。希望大家在搞清楚什么是根本制度、基本制度、重要制度，什么是社会主义基本经济制度，什么是“两个毫不动摇”、“三个没有变”以及搞清楚党和政府支持民营经济发展壮大的政策举措等几个方面加强学习和理解，深入学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话和党的十九届四中全会精神，读懂中国，理解中国。三是广大侨商、侨资企业家要像改革开放初期那样，积极投身、热情支持中国发展，做新时代的参与者、贡献者、受益者。希望大家认识要更高，追踪溯源、饮水思源，增进对党、对社会主义制度的拥护、理解和认同；希望大家本领要更强，苦练内功、外树形象，做有担当、有风采、有影响力的企业家；希望大家贡献要更大，胸怀家国、兼济天下，为中国特色社会主义伟大事业添砖加瓦；希望大家作用要更大，以侨为桥、以内联外，在共建“一带一路”、助力中国企业“走出去”中展现作为。四是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力建设世界一流、中国特色的侨商组织。侨商会要在坚定正确的政治方向上下功夫；要在坚守鲜明的工作定位上下功夫；要在履行光荣的职责使命上下功夫；要在完善科学的治理体系上下功夫；要在加强秘书处的党建工作上下功夫，建设具有全球影响的侨商组织，更好引领广大侨商、侨资企业家成长发展，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

万立骏表示，侨商会伴随着改革开放茁壮成长、在全面建成小康社会的进程中发展壮大，也必将在奋进新时代的新征程上再创佳绩。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，锐意进取、扎实工作，广泛凝聚侨商力量，奋力谱写侨商会发展新篇章，向着中华民族伟大复兴中国梦的宏伟目标奋勇前进。

与会代表听取了中国侨联副主席、中国侨商联合会常务副会长李卓彬作的《中国侨商联合会第四届理事会工作报告》以及中国侨商联合会秘书长安晨作的《第四届理事会经费收支情况报告》，选举产生了第五届理事会、第一届监事会，审议了《中国侨商联合会章程》《关于设立中国侨商联合会公益助学金的决定》等文件和有关决议。

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