中建埃及新首都CBD标志塔钢结构首吊 

人民网开罗11月16日电（记者曲翔宇）当地时间11月16日下午，中建埃及新首都CBD项目在施工现场举行标志塔钢结构工程首吊仪式。埃及住房部部长埃萨姆及三位副部长在NUCA业主现场代表哈立德·伊特玛尼，CBD项目DAR监理总监艾哈迈德·班纳，中建埃及分公司党工委书记、总经理常伟才的陪同下出席了本次仪式。本次首吊仪式的成功举办，标志着“非洲第一高楼”标志塔工程进入了钢结构主体施工新阶段。

伊萨姆部长在仪式上首先致辞，并在签到牌上签名留念。常伟才介绍了标志塔钢结构的施工计划和先进工艺，表示中国建筑将秉承安全第一、质量第一的原则，全力保证项目品质和施工进度，逐步实现“五天一层楼”、“三天一层楼”的中建速度，最终将标志塔打造成闪耀非洲的明星建筑，成为埃及新时期的金字塔。

下午2时，随着伊萨姆部长发出开始吊装指令，一根位于标志塔BS层、重达26.8吨的钢管柱被动臂式塔吊缓缓吊起，最终稳稳地嵌入标志塔L01层的混凝土基座上，整个过程不足十分钟。

仪式过后，伊萨姆部长一行还走进标志塔主体内部进行了参观。

据悉，“非洲第一高楼”标志塔总建筑面积26.7万平方米，建筑高度385.8米，地下2层，地上78层，是由钢结构外框和钢筋混凝土核心筒构成。其中钢结构单件最大重量28吨，总用钢量约18000吨。此次首吊的钢管柱共有16根，未来将以内倾1.5°的形式安装在标志塔核心筒周围，随着高度增加，钢管柱截面变小、壁厚变薄，在整个标志塔结构中扮演着重要角色。此次钢结构首吊是标志塔项目建设的重大节点，意义非凡。

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