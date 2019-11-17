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"一直在等你们"

—第十批赴南苏丹维和工兵分队全面展开道路工程勘察侧记

2019年11月17日09:04  来源：人民网-国际频道
 
"一直在等你们"

人民网喀土穆11月16日电 南苏丹的雨季旱季轮换交替，时而骤雨倾盆，时而风沙弥漫，一条连接三个州的重要补给线已被岁月摧残的面目全非。

接到联南苏团工程处的任务清单后，中国第十批赴南苏丹维和工兵分队兵分三路，于11月4日至13日全面展开瓦乌至通季、瓦乌至科瓦乔克、科瓦乔克至 阿加夸克三段主要补给线道路的工程勘察，行程约312公里。

"一直在等你们"

通济市位于中国工兵营区东南方向，工程勘察组一路向东南挺进，此路段沟壑纵横、泥泞难行，6个小时的颠簸，车队行进了不到50公里。“出了瓦乌市，便没看到砖瓦房，全是破烂的茅草屋，沿途民众的贫穷程度简直难以想象。”随行摄影师胡延华回忆道，因营养不良而肚子浮肿的儿童，赤身裸体的孤寡老妇，这些情景刺痛了中国维和官兵的心。

“Hello,China!”看到车队驶过，成群的孩童向维和官兵招手，像是见了老朋友，没有一丝的生分和胆怯。

瓜尔基纳镇镇长白乔克接待了工程勘察组，当地政府和中国工兵打过多年交道，他们很乐意为中国维和官兵提供食宿和停车点，如果中国维和官兵在当地遇到困难，他们会出面帮助协调。

“给冲突地区带去信心，让当地民众看到希望。”维和官兵对习主席的这句话体会尤深。

瓦乌至通济路段是科瓦基纳县通往瓦乌的唯一干道，是当地人民获取生活所需物资的唯一生命线。勘察组抵达科瓦基纳县后，县长巴尔乔克已等候多时，“一直在等你们”，他难掩内心的激动，雨季过后，这条路已经被冲刷的无法通行，当地民众非常期待中国工兵连来修路。

“一直在等你们”，包含了沿途数万民众的心声和无数个日夜的期盼。中国蓝盔走到哪里，和平与希望的种子就会在哪里生根发芽。

"China,good"

科瓦桥克位于瓦乌北方，由一条主干道连接，沿途灌木丛生，野兽出没，危险无处不在。

至南夸克县的郊外，勘察人员陆续下车，手持测量工具，详细标注取土点，测量难行路段长宽与大桥窄纵，精密计算覆土立方，为后续施工提供精确数据。

此时，谁也没有注意到，一条一米多长的毒蛇正向勘察人员逼近。军事参谋于鹏飞听到耳边沙沙作响，扭头看时，那条毒蛇在他身后不足半米处。他惊出一身冷汗，迅速起身，本能地护住了身旁一群围观的孩子。

“China,good!”临走时，有个赤着背的孩子跑过来对于鹏飞说。他认为中国人的生活一定很好，并且希望维和人员再送给他一个足球，之前送给他的，被他不小心弄丢了。

中国赴南苏丹维和部队在任务区付出的努力，给当地民众留下了深深的印象,沿途的孩子都知道，戴蓝色头盔的是“Chinese”。

"我发誓，我们是来修路的"

中国蓝盔部队始终坚守中立原则，帮助驻在国人民重建家园，但有时难免也会引起当地民众的误解。

一段小插曲发生在检查站：执法警察见我方人员头戴钢盔，身披防弹衣，肩上挂着步枪，还有人手中还拿着摄像器材，误以为是武装势力，恐我方对科瓦基纳县人民产生威胁，执意不让通行。

翻译员袁灿上前解释，全副武装是为了防卫，摄像器材是勘察道路所需，不会对他们有任何伤害。阿拉伯语是当地的母语，执法警察并不擅长英语，交流起来十分困难，并未理解我方意图。

翻译员袁灿灵机一动，上前用阿拉伯语说道:“我发誓，我们是来修路的。”立刻逗乐了执法警察。正所谓，不打不相识。“很高兴和你们结识！”他们表示，愿意为我方给予便利，希望中国工兵能尽快打通这条重要干道。

得道多助

常言道：得道多助，失道寡助。中国蓝盔部队奉行和平之道，推动构建人类命运共同体，尽心竭力帮助任务区民众，任务区民众也会以同样的方式回馈中国蓝盔。

第一路勘察组返回营区时再次路过科瓦基纳县，县长巴尔乔克自我方人员离开时便在路口等候，他委派了两名工作人员跟随我方车队，协调多个检查站顺利放行。

南夸克县政府官员波林诺对我方勘察人员尤为热情，他执意带路将准备返营的我方勘察人员平安送回瓦乌。

令一路勘察组从科瓦桥克市驶往阿加夸克市时，因路况太差，指挥车陷进深沟，熄了火。随行人员不多，手头又没有工具。在维和官兵感到无望时，恰好路过四个青年，他们看出了我方的困境，主动上前协助将指挥车推出了深沟。

……

一路艰险，一路感动。13日下午，该维和工兵分队顺利完成此次全面工程勘察任务，并将所得数据整理形成完整的勘察报告，下步将集中主要施工力量，全力以赴，确保这条重要补给线如期完工。

（第十批赴南苏丹维和工兵分队史石光、张池供稿） 

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(责编：崔越、杨牧)
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