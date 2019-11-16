第二届非洲巡护员奖颁奖典礼举行

王世廷大使致辞。万宇 摄

人民网阿克拉11月16日电 （记者 万宇）15日下午，第二届非洲巡护员奖颁奖典礼在加纳首都阿克拉举行。50位来自马拉维、津巴布韦、赞比亚等17个非洲国家的50位巡护员每人获得3000美元的奖金，他们都战斗在非洲保护野生动物一线，其中6人在工作中牺牲。10名优秀巡护员作为代表参与此次典礼，中国驻加纳大使王世廷、桃花源生态保护基金会联席主席马云、阿里巴巴脱贫基金执行秘书长孙利军等颁奖。

王世廷大使致辞时表示，保护野生动物就是保护人类自己，非洲巡护员奖打破了中国人不重视保护野生动物的偏见。中国政府和人民正在不断加强对野生动物的保护，希望与世界各国，特别是非洲国家一道建设更加美丽的世界。

马云在致辞中高度评价巡护员群体。他说，巡护员用生命保护野生动物，他们是真正的英雄。巡护员的努力对所有人和下一代都有重要意义。保护地球不应该只是巡护员的工作，而应该是所有人的责任。

赞比亚卡富埃公园区域负责人米利亚姆·纳穆希等巡护员讲述了他们在动物保护过程中的艰苦经历，展示钢丝陷阱、巡护员制服、手铐等工作中的物品。来自美国、卢旺达和中国的专家学者探讨了环境保护与消除贫困的关系问题，认为环境保护需要和当地居民合作，改善他们的生活，这样才是治本之策。

参加典礼的加纳高中生玛希娜·阿杜对记者说，“我深深认识到保护野生动物的重要性，马云的讲话让我很受鼓舞，我们应该行动起来，保护身边的环境。”

非洲巡护员奖于2018年设立，是首个面向非洲野生动物巡护员的奖项。据悉，在非洲，一线巡护员面临来自盗猎者的生命威胁，过去10年有超过1000名巡护员牺牲。

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