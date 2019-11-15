中土高校联合举办“一带一路”研讨会

中国驻土耳其大使馆文化参赞史瑞琳在研讨会上致词。记者 王传宝摄

人民网安卡拉11月15日电 （记者 王传宝） 土耳其中东科技大学和中国厦门大学15日在土耳其首都安卡拉联合举办中土“一带一路”学术论坛，100多名来自中土两国政府官员、知名学者及工商界人士参加了研讨会。

中国驻土耳其大使馆文化参赞史瑞琳在致词中表示，土耳其是“一带一路”沿线重要国家，近年来两国在政治、经济、文化上的合作日益密切，中欧班列（西安-安卡拉）刚刚开通，这是中欧班列运营史上首次跨越里海且穿越海底隧道的国际班列，有利于“一带一路”倡议与土耳其“中间走廊”的对接，为两国进一步加强经贸往来提供助力。

土耳其外交部能源司副司长扎法尔在发言时说，基于“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，“一带一路”倡议将会使所有参与国受益。土耳其支持“一带一路”建设，坚信“一带一路”倡议与“中间走廊”倡议的对接将为更多的国家和地区带来繁荣和稳定。

中东问题专家、北京大学教授林丰民在发言时表示，“一带一路”倡议给中东地区带来了发展机遇，中东地区国家根据各自国情与中国在’一带一路“框架内展开了卓有成效的合作，取得的成就有目共睹。土耳其是中东地区大国，中土在多领域内的合作仍有较大拓展空间。

中东科技大学成立于1956年，是土耳其最负盛名的一所国立大学，每年全国高考前1000名考生中有三分之一进入该校，该校理工科在全土耳其名列前茅。

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