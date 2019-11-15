中国制造亮相2019越南国际体育用品博览会

中国品牌亮相越南国际体育用品博览会。刘刚 摄

人民网河内11月15日电（记者 刘刚）2019越南国际体育用品博览会11月14日至16日在越南首都河内国际展览中心（ICE）举行。90余家中国企业重点推介了运动鞋、运动服装、健身器械、户外运动用品等优质商品。除了越南本地买家，来自东南亚其他地区及欧洲一些国家的买家在试用后也纷纷为中国制造点赞。

越南体育用品博览会由越南工贸部主办，是越南体育行业最具规模的国家级展会。此次展会共设展位300个，展出面积3000平方米。除中国外，还有来自越南、荷兰、韩国、日本等国家和地区的知名企业参展。

“我终于会打乒乓球了！”在金华市迪科斯运动用品展台前，越南MAXXIS公司销售顾问严氏秋在乒乓球练习工具的帮助下，完成了一个个连贯的发球动作。在NAPA展台前，品牌经理许文恺、吴上文正悉心向越南女孩范氏垂容介绍来自中国台湾技术研发的智能网球怕、羽毛球拍，并示范动作要领，范氏垂容听得津津有味。

在展会中心位置的西班牙卡尔美品牌展台，吸引很多消费者驻足。卡尔美展台负责人向记者介绍，此次共展出100多款运动产品，服装、比赛服、运动鞋等应有尽有，为消费者提供多样化的选择。

展会期间，中国国家体育总局经济司副司长杨雪鸫向外宾介绍，目前，中国逐步形成了国家推动、部门协同、地方落实的体育产业政策环境，推动了全社会关注体育产业、参与体育产业、投资体育产业的热潮，促进了体育产业在规模上快速增长、结构上全面优化，催生了一大批体育企业、社团组织、品牌赛事以及体育小镇、体育城市。

来自福建厦门和晋江的企业还围绕各自领域的新理念、新潮流及产业链等话题进行推介交流，并播放了“精品厦门”“晋江品牌海丝行”的短片。

福建省进出口商会副秘书长、福建荟源国际展览有限公司副总经理林若晨在接受记者采访时表示，古代海上丝绸之路的起点就在福建，厦门、晋江自古就与海上丝绸之路的兴盛息息相关。展会期间，我们通过走秀、推介、播放形象片等丰富多彩的交流，让海上丝绸之路被越来越多的外国朋友所了解。（完）

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