国际农业发展基金呼吁亚太地区政府为农村青年投资

国际农业发展基金战略研究部助理副总裁Paul Winters。

人民网北京11月15日电 （记者 谢佳宁）国际农业发展基金（IFAD）和北大南南合作与发展学院11月15日联合举办IFAD 2019农村发展报告发布会。IFAD每2-3年发布一次农村发展报告，今年是IFAD首次在中国发布此报告，主题是“为农村青年创造机会”。

报告表明，全球约有5亿青年人生活在联合国所定义的农村地区，如果加上与农村地区具有共性的半农村地区及郊区，这一数字将增至7.8亿人。其中，亚太国家的农村青年人数占发展中国家农村青年人数的60%以上，约3.4亿。而在3.4亿中，约有2.05亿农村青年生活在南亚，印度占1.5亿，东亚的7600万农村青年则几乎全部在中国。

青年人对农村的发展至关重要。而缺乏市场准入是很多生活在有潜力的农业地区青年，发展受限的主要原因之一。农发基金助理副总裁保罗·温特斯（Paul Winters）表示，以中国为例，中国生活在有农村特征的地区（包括半乡村和城市边缘地区）的年轻人中，有51%的人也生活在农业潜力大的地区，但其中70%没有有效接触到市场，将自己的产品推销出去。更多的市场准入机会将给农村青年带来更多利益。

南南合作与发展学院院长林毅夫表示，有效的农业和工业化转型，将帮助中国成功完成可持续发展的相关目标。

亚太地区是最容易受到极端天气事件影响的区域，因此这个地方的农村青年也面临着更多挑战。国际劳工组织2018年数据显示，亚太地区失业青年人口为3160万，接近全球总失业人口（7100万）的一半。

联合国驻华系统协调员罗世礼（Nicholas Rosellini）指出，以南亚为例，农产品商业化困难，收入和就业受到气候变化影响极大，工作选择较少，该地区青年应对极端气候变化的抗击力更低。大力发展基础设施、增强农村和城市的连接性，农户与市场的连接性，将改善这一地区青年的就业情况。

“为了给予亚太地区数百万农村青年一个美好的未来，我们迫切需要研究各个地方的具体情况，制定广泛有效、具体明确的青年政策及投资”。国际农业发展基金今日在北京大学举办的报告发布会呼吁。

虽然东亚大多数国家已经实现了人口结构转型，并在青年务农减少的情况下完成了经济转型，但在南亚和东南亚，青年人数的激增仍然是一个挑战。大多数青年仍然居住在农村地区，在那里他们容易失业，陷入贫困，并缺乏获得技能、土地、金融服务、资源和技术的机会。

因此，支持青年的干预措施应因经济结构和农村转型所处的阶段而异。对于农村转型程度低、农业在经济中仍然发挥着关键作用的国家，投资应侧重于促进农村的广泛发展，为年轻人创造机会。投资还需覆盖教育，尤其是对女孩的教育，以及覆盖适应气候变化的基础设施。

在转型程度更高、农业生产率更高、粮食系统更现代化的经济体中，尤其需要提高农村青年的认知和非认知技能，从而增加他们获得非农工作机会，同时也帮助处在农业领域的年轻人利用资源，开展营销活动和发展小企业。

此外，我们还需要加强教育和持续教育推广系统，以培育青年人对与气候变化相关的风险和新技术等复杂信息的吸收和分析能力。报告还强调，利用信息和通信技术促进金融和储蓄工具的使用，将在亚太地区的农村发展中发挥关键作用。

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