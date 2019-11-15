世界音乐周2019 ——“非洲与世界”青少年音乐教育交流活动开幕

中央音乐学院音乐系外聘教师约瑟夫·卡明斯基带领学生组成的非洲音乐合奏组表演节目。 胡晓楠摄

人民网北京11月15日电 （记者 李琰）由中央音乐学院与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共同主办的世界音乐周2019 ——“非洲与世界”青少年音乐教育国际研讨会暨青少年世界音乐教育交流展示活动14日在京开幕。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保、中央音乐学院党委书记赵旻出席开幕式。

此次活动汇集了来自马里、肯尼亚、加纳、印度、印度尼西亚、美国、加拿大、德国及中国等国从事东西方世界音乐研究的音乐家和音乐学者。活动历时5天，将举办16场讲座及工作坊，1场研讨会，5场音乐会。

赵旻致辞时表示，本次音乐周的主题是落实“携手打造文化共兴的中非命运共同体”的实际举措，希望通过这次系列活动，推进中非及相关国家音乐教学与研究的交流合作，促进中非及世界各国青少年之间的交流，搭建彼此间的情感纽带，为中非合作、为世界音乐交流互鉴提供更深厚的精神滋养。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰表示，再次与中央音乐学院联合主办世界音乐周活动，是双方在注重世界民族音乐研讨的同时，更多关注各国传统音乐文化的传承和对青少年的艺术熏陶，为中外青少年艺术素养与人文修养提升提供了文明互鉴的平台。他希望本次世界音乐周活动能更多地为中外青少年打开一扇窗，让更多的孩子感受音乐艺术的魅力，共同为推进中外青少年国际艺术交流做出贡献。

艺术家代表、肯尼亚肯雅塔大学音乐与舞蹈系教授查理·尼亚基提·奥拉沃（Charles Nyakiti Orawo）对本次世界音乐周活动聚焦非洲音乐表示感谢。他希望通过此次活动，能让更多的中国朋友了解非洲音乐，丰富对非洲音乐文化的认识。

开幕式上，中央音乐学院音乐学系外聘教师约瑟夫·卡明斯基（Joseph Kaminski）、斯里特·达斯（Sarit Das）、印度尼西亚的舞蹈教师提提柯和来自肯雅塔大学的音乐家们分别带来了精彩表演。

当晚，开幕音乐会在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心未来剧院举行，来自贵州民族大学音乐舞蹈学院的非遗团队带来了10个极具少数民族风情和特色的节目。悠扬婉转的唱腔，欢腾热烈的舞蹈，贵州少数民族的乐舞文化赢得了全场观众的热烈掌声。

(责编：燕勐、杨牧)