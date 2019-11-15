中国电建投资开发的印尼明古鲁省首个火电站实现首台机组并网发电

中印尼投资方代表及中印尼官员合影留念

人民网明古鲁11月15日电（记者张杰）印尼当地时间11月15日上午，由中国电建投资开发的印尼明古鲁燃煤电站隆重举行首台机组并网发电庆典。电建海投公司董事长盛玉明、项目投资合作方INTA公司董事长Petrus、中国驻印尼大使馆、中国工商银行印尼分行及中国进出口银行、印尼各级政府部门、参建单位、中印尼主流媒体的官员代表近300人参加了庆典仪式。

作为东盟最大、世界第四人口大国的印尼不仅是古代海上丝绸之路的重要枢纽，也是21世纪海上丝绸之路的首倡之地。中国与印尼同为发展中大国，在基础设施、能源、金融等众多领域具有很强的互补性，是天然的合作伙伴。明古鲁燃煤电站的成功投资开发是“ 一带一路 ”倡议对接印尼“全球海洋支点”战略的又一成功实践，深化了中国与印尼的务实合作和友好交流。

电建海投公司董事长盛玉明在庆典上向中印尼各方对项目的支持和全体建设者的辛勤付出表示感谢，并指出，明古鲁燃煤电站作为明古鲁省首个火电项目和明古鲁省目前最大在建外资投资项目，深化了中印尼友谊，为推动当地经济社会发展起到了重要作用。项目采用业主、设计、监理、施工“四位一体”建设组织管控模式，充分发挥了中国电建集团全产业链一体化优势。盛玉明表示，将继续抓好项目建设运营，在明年2月顺利实现COD,以项目的良好生产运营，为当地经济社会发展做出更大贡献。

项目投资合作方印尼INTA公司董事长Petrus在讲话中表示，明古鲁电站的投资开发，得到了中印尼双方的高度关注，项目的成功开发得到了大家的一致认可，而明古鲁省政府代表、印尼国家电网公司代表在致辞中也都高度评价了明古鲁项目建设为当地带来的积极作用。

10月31日凌晨1时53分，印尼明古鲁燃煤电站首台机组正式并网发电。明古鲁燃煤电站位于印尼苏门答腊岛西海岸的明古鲁省明古鲁市，由中国电建与印尼INTA公司合作投资开发。项目于2016年10月25日正式开工，包括2台10兆瓦燃煤机组、150千伏输变电线路、卸煤码头及相关设施等，电厂年可利用7008小时，年发电量约14亿度，将于2020年2月25日进入商业运行。该电站完全采用中国技术、中国标准、中国设备，高效能机组减少了用煤量及二氧化碳、二氧化硫排放，先进的废水处理系统实现了全厂污水零排放，最大程度保护了当地生态环境，建成后将是一座现代化的绿色电站。

“印尼需要中国电建这样负责任的大公司，建设更多电站，推动工业发展，助推印尼经济向中国一样的腾飞”。电站当地安全工程师佐哈密表示，明古鲁省作为印尼最不发达的省份之一，缺电、缺工业、缺高技术人才的现实已经极大的阻碍了当地的发展，所以当地政府和居民都对该电站项目抱以极大的热情与支持，毕竟电力是所有工业乃至现代生活发展的基础。自项目开工建设以来，已累计为当地提供了超过2000人次的就业岗位，预计投产运营后仍将提供上百个就业岗位，通过良好的沟通交流机制，中方与印尼员工在建设过程中深入互动、学习、交流，有力推动了双方队伍融合和项目建设。而通过施工机械、建筑主材采购等为当地带来了大约4000万美元收入，投产发电后每年还有近100万吨的燃煤在当地采购，必将持续带动当地经济发展。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)