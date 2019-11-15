第八届圣彼得堡国际文化论坛开幕 中国作为主宾国精彩亮相

人民网圣彼得堡11月15日电 （记者吴焰、张光政）初冬时节，细雨蒙蒙。为期三天的第八届圣彼得堡国际文化论坛于当地时间14日开幕。本届论坛的主题是“全球化条件下的文化密码”。中国应邀以主宾国身份亮相论坛。

俄罗斯副总理奥莉加·戈洛杰茨在开幕式致辞时介绍，本届论坛将举办350多场活动，来自96个国家的35000多名嘉宾出席，将围绕电影、戏剧、教育文化、造型艺术、芭蕾、音乐、文学、大众传媒等14个文化领域方向展开，为各国开展文化交流与合作提供平台。

率团出席圣彼得堡国际文化论坛的中国文化和旅游部副部长张旭表示，2019年是中俄建交70周年，中国作为主宾国参加本届论坛具有重要意义，是中俄友好的有力见证。中国将举办系列文化活动，希望俄罗斯民众和来自世界各地的朋友能深入感受中国悠久灿烂的文化，中方也将借此机会，学习俄罗斯和其他国家在繁荣文化发展上的先进经验。

此次中国派出了阵容强大的演出团体。作为论坛开幕的主要演出节目之一，13日晚，中国最早成立的现代大型民族乐团——上海民族乐团.在圣彼得堡卡贝拉音乐厅，与俄罗斯安德烈耶夫国立模范民族乐团联袂举行《海上生民乐·和平颂》音乐会，联手演绎中国作曲家赵季平创作的民族交响史诗《和平颂》，获得巨大成功；中国国家话剧院也带来了经典历史题材《兰陵王》剧目，作为“戏剧奥林匹克年”参演剧目与国际各大著名剧团同行交流。中国对外文化集团有限公司副总经理秦文焕表示，他们精心组织挑选中国优秀剧目，希望通过音乐、舞蹈、戏剧这些形式，在国际文化交流平台上，更好地展现中国的优秀文化和艺术水准。

今年是中俄建交70周年，又是中俄地方合作交流年的收官之年，论坛期间，由长沙交响乐团和俄罗斯别尔哥罗德交响乐团合作带来的《人民的友谊》交响乐会、圣彼得堡和哈尔滨音乐学院民族乐器乐队联合举办的“从松花江到涅瓦河畔”音乐会，将以音乐为纽带，为建交70周年献上特别之礼。

作为论坛主宾国，东道主此次还特地组织举办了两场俄中合作圆桌会议，围绕“‘一带一路’语言文化空间：对高校的机遇和挑战”，以及“中俄电影合作”，两国教育界、文学界、电影界专家学者展开了深入讨论。此外，中方同时还派出音乐、美术、戏剧等领域的多位专家学者，参加各分论坛活动，与各国文化专家开展深层次对话与交流。

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