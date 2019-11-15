旅美大熊猫“贝贝”即将回国 饲养员难说再见

人民网华盛顿11月14日电（记者郑琪）“我们一直知道熊猫幼崽将在4岁的时候回中国，也知道它们在中国会得到很好的照顾，但当这一天临近时，还是觉得非常伤感。”陪伴了旅美大熊猫“贝贝”4年时间的饲养员劳里·汤普森说。

“贝贝”2015年出生，今年8月22日满4周岁。按照美国国家动物园与中国野生动物保护协会之间的大熊猫繁育协议，在美国国家动物园出生的大熊猫将在4岁时回中国。 “贝贝”定于美国东部时间19日启程回国，劳里届时将和一名兽医随机前往。

今年48岁的劳里已经在美国国家动物园熊猫馆工作了25年。自“贝贝”出生以来，劳里一直负责照顾它，是它最亲近的朋友之一。讲起过去4年，劳里有道不完的回忆：“贝贝”出生那一天，她和同事从大熊猫妈妈那里小心翼翼地带走“贝贝”，因为大熊猫不擅长同时照顾两个宝宝；当“贝贝”还是一只没有毛的幼崽时，她紧张地抱着它接受体检；有一年感恩节，发现“贝贝”呕吐且无精打采，她马上打电话给兽医并陪着“贝贝”做手术，兽医从“贝贝”的肠子里取出了一团未完全消化的竹子……

19日，“贝贝”将飞往成都，并前往隶属于中国大熊猫保护研究中心的碧峰峡基地。“我会在那里呆上3天，帮助它适应新环境，和它的新饲养员交流。‘贝贝’不懂中文，但是大熊猫非常擅长学习手势。我们做的任何训练通常都是手势，所以它很快就会适应新环境。”劳里说。

跨洋运送一只大熊猫有很多准备工作要做，其中最重要的就是让“贝贝”提前适应旅途中将要乘坐的飞行箱。为此，饲养员将宽敞的飞行箱放置在“贝贝”的栖息地内，让“贝贝”每天穿过箱子。当它习惯了在箱子里走动之后，饲养员更进一步，关上箱子让它在里头呆上一小段时间。“适应飞行箱只花了两周时间，‘贝贝’非常聪明。”劳里告诉记者。

16个小时的飞行时间中，专家们将全程监控“贝贝”，还会带上它最喜欢的食物，包括竹子、苹果、梨、胡萝卜、煮熟的红薯和饼干。美国国家动物园园方表示，大熊猫害怕炎热，现在是大熊猫旅行的最佳季节。

11日至18日，美国国家动物园为欢送“贝贝”安排了一系列纪念活动。除了“贝贝”每天能享用两次特殊点心之外，前来告别的民众还可以给“贝贝”或它的新饲养员写明信片，所有明信片将随“贝贝”一起被送往中国。

“贝贝”是旅美大熊猫“美香”和“添添”幸存的三只幼崽之一。“贝贝”的哥哥和姐姐，也就是2005年出生的“泰山”和2013年出生的“宝宝”，此前已先后回到中国。“这是世界上最好的一份工作。谁不想当大熊猫饲养员呢？‘贝贝’走后，我还会在这里继续照顾好它的爸爸妈妈。”劳里如是对记者说。

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