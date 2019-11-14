打造南南教育合作的优秀范例

人民网巴黎11月14日电（记者 刘玲玲）11月13日，纪念长城奖学金设立25周年庆祝活动在联合国教科文组织总部举行。中国教育部部长陈宝生、副部长田学军，联合国教科文组织总干事阿祖莱、非洲优先与对外关系部门助理总干事马多戈出席纪念仪式并致辞。来自牙买加、泰国、乌克兰、赞比亚等国的长城奖学金获得者在现场分享了自己在华留学的经历，并表示“这是一份改变人生的奖学金”。

长城奖学金由中国政府和联合国教科文组织于1994年共同设立，旨在支持和资助来自发展中国家和最不发达国家政府部门、大学和研究机构的学员到中国进行为期一年的学习和研究。25年来，已有来自100个国家的703名学生获得资助，前往中国104所高校的242个专业进行学习。

陈宝生在致辞中表示，长城奖学金项目是中国政府在教科文组织平台与发展中国家开展人才培养合作的开始。该项目播下了友谊的种子，学员们成为了不同国家间民心相通的使者、文明交流互鉴的桥梁。他说，积极应对挑战，实施《2030年可持续发展议程》，创造人类美好未来，教育和人才是关键，合作与共赢是唯一出路。各国要更加紧密地团结起来，坚持共商共建共享，加强教育合作交流，为共同构建人类命运共同体奠定坚实基础。

阿祖莱在致辞中称赞长城奖学金设立以来所取得的成果。她说，长城奖学金是中国为促进发展中国家教育与科学领域发展作出的重要贡献，是联合国教科文组织与中国政府共同合作促进教育资源共享、加强发展中国家人力资源能力建设的实际行动，25年来取得了丰硕的成果，是南南合作的优秀范例。

田学军表示，面向未来，中国将一如既往支持教科文组织非洲优先战略，深入推进教科文组织框架下的南南合作，为广大发展中国家走上共同发展繁荣之路作出新贡献。中国将秉持共商共建共享原则，与教科文组织和有关国家通力合作，把长城奖学金项目办得更好。

来自纳米比亚的萨卡里亚·西兰达是2016年度长城奖学金获得者，在他看来，在华东师范大学的一年学习生活改变了他的人生。“在去中国之前，我对可持续发展教育知之甚少，这一年的学习加深了我在教育领域的知识储备，在学成回国后我便参与了纳米比亚关于环境教育和可持续发展教育政策文件的制定工作。”西兰达现在是纳米比亚教育、艺术和文化部国家教育发展研究所首席教育官，他说，“可以说，在中国的研修改变了我的职业前景，我将利用自己所学在自己从事的工作领域发挥更加重要的作用。”

对许多学员来说，这份奖学金也为其提供了近距离了解中国和中国文化的机会。“我在学习中文的过程中了解并爱上了中国，在与中国朋友交往时收获了深厚情谊，这一年对我来说是十分难忘的经历。”来自乌克兰的卡迪莲娜·可米亚哈如今是一名中文教师，她一直在鼓励自己的学生们学习中文，有机会去中国看看。“这份奖学金给我带来的积极影响是持续性的，不仅增长知识、开阔眼界，也激励着我为不同文化间交往贡献一份力量。”

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