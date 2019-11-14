南非央行及企业、金融机构代表参加中国银行约堡分行答谢会

人民网约翰内斯堡11月13日电 （刘畅） 为增进银企交流，提升市场影响力，共话中南经贸发展机遇，11月8日，中国银行约翰内斯堡分行在南非罗斯班克（Rosebank）铂悦酒店举办2019年重点客户答谢会。南非储备银行、重点工商企业代表、约堡证券交易所上市公司、银行及保险金融机构及部分中资企业约70家（120人）参加答谢会。

约翰内斯堡分行代理行长李涛在答谢会上致辞，他表示：作为全球第二大经济体，中国近年来持续扩大开放给世界注入定力，带来活力，世界各国都可共享中国扩大开放的红利。第二届中国进口博览会体现了中国政府对世界的庄重承诺；南非作为非洲最重要的经济体之一，在引领非洲经济发展具有积极的影响力。11月初，第二届南非投资大会成功举行，为全世界投资者提供一个拥有巨大潜力和资源的平台，继而更好地将南非经济的潜力和创新精神释放出来，成为推动南非经济发展的重要引擎。

南非储备银行（央行）副行长兼审慎监管局总裁库本·耐度先生出席会议并发表致辞，他指出，中国银行持续在南非经营19年，目前已成为南非具有影响力和竞争力的外资银行，为南非经济社会发展做出了积极贡献，希望中国银行严格按照南非监管要求，合规经营，一如既往支持南非企业发展，为南中两国经贸往来提供强劲动力。

南非莱利银行（Ned Bank）CEO布朗先生出席客户答谢会并作为受邀客户代表致辞，他指出，中国银行与南非莱利银行近年来通过战略合作关系，在银团贷款、结算清算、非洲项目等各项业务均实现了深入合作，未来莱利银行与中国银行将进一步深化合作战略，共同为中南经济发展服务。布朗先生作为南非房地产行业专家与参会代表共同分享了南非房地产现状和未来发展趋势，并解读房地产合作投资未来。

中国人民银行非洲首代刘明志先生，中国著名经济学家管涛先生分别围绕人民币国际化、中国经济金融对外开放及货币政策等主题与参会嘉宾分享了近年来中国在对外开放、经济发展和人民币国际化等方面的成就；南非天达银行首席经济学家比夏普女士就就南非经济发展现状分享了南非经济及行业前沿信息；CDH律师事务所高级主管布林克尔先生、中国银行约堡分行公司与投资银行部总经理鲍威尔先生就南非税务筹划、南非经济金融展望发表了演说。

此次会议取得了巨大成功并呈现以下特点：一是会议获得南非监管机构高度关注，南非储备银行副行长兼审慎监管局总裁亲自参会，充分表明南非监管对中国银行在南经营的认可；二是此次参会客户主要是当地大型企业、行业龙头或上市公司，嘉宾行业覆盖面广、层级高，体现了广大企业客户对与中国银行合作的重视；三是会议主题发言者注重理论和实践相结合，对研究南非、中国经济及服务中南经贸往来具有较大的指导意义，进一步升华了会议主题。

近年来，约堡内斯堡分行始终把本地化经营作为转型发展的重点，目前，分行投向南非本地贷款金额占分行贷款总余额比例达到65%，涉及南非矿业、交通、电力、能源、制药及零售行业，为支持当地经济社会发展做出了巨大贡献。参加此次会议的华为技术有限公司等均对此次会议给予高度评价。约堡分行将以此次会议为契机，进一步加强与南非监管、重点客户的沟通与往来，为支持南非当地企业发展，促进中南经济交流与往来，实现“建设新时代全球一流银行”目标不懈努力。

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