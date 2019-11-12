朝鲜平壤外国语大学举行全国外语学院学生汉语大赛

“纪念平壤外国语大学建校70周年全国外语学院学生汉语大赛”闭幕式现场。人民网记者 莽九晨摄

人民网平壤11月12日电 （记者 莽九晨）12日，中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚出席“纪念平壤外国语大学建校70周年全国外语学院学生汉语大赛”闭幕式，朝鲜教育委员会普通教育局局长金昌秀、平壤外国语大学校长洪敬燮参加。

闭幕式上，张承刚发表即兴演说表示，今年是中朝建交70周年，过去70年来两国在革命斗争和社会主义建设事业中相互支持帮助并结下了深厚友谊。过去一年多时间里，两党两国最高领导人5次会晤，就包括中朝教育领域交流在内的各领域关系发展达成重要共识、指明了方向。今年也是新中国成立70周年，70年来勤劳智慧的中国人民在中国共产党领导下进行了波澜壮阔的斗争，使中国的综合国力和国际地位得到空前提升，并发展成为世界第二大经济体。中国拥有占世界五分之一的人口，随着中国不断扩大对外开放，同学们以汉语作为外语学习，正迎来大好时机，未来将有施展才能的广阔空间。今年9月，平壤外国语大学还同中国国家汉办就在朝设立首家汉语中心（孔子学院）达成协议，今后学校的汉语教育资源将更加丰富。希望同学们珍惜宝贵的学习条件和机会，早日学有所成，接过中朝友谊的接力棒并使之不断传承下去。

金昌秀向为本次大赛给予无私支持和真诚帮助的中国驻朝鲜大使馆和中国朋友们致以诚挚谢意。表示在两国最高领导人的共同指引下，朝中关系进入了崭新历史阶段，此次大赛将为继承和发展朝中传统友好关系、推动两国教育领域交流发挥积极作用，希望同学们努力提高汉语水平，成为有用之才。

活动中，张承刚、金昌秀和洪敬燮还向获奖同学、集体和指导老师颁发奖状、奖品并与同学们合影留念。

平壤外国语大学于1949年建校，是朝鲜综合性外语教育的最高学府，现有包括中文系在内的6个语言大系，教授22个语种，本科和硕士、博士研究生共3600多人。该校中文系于1952年设立，现有400多名本科生。2019年9月，平壤外国语大学同中国国家汉办签署了设立朝鲜首家汉语中心（即孔子学院）的合作协议。

本次“纪念平壤外国语大学建校70周年全国外语学院学生汉语大赛”于11月7日至12日在平壤外国语大学举行，40余名来自平壤、南浦、元山、新义州、沙里院、咸兴、清津、江界、惠山等地12余所外国语学院的中学生参加。大赛内容涵盖包含写作、阅读理解、演讲和才艺展示等环节，并由中朝评委共同评分。

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