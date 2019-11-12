5年来成绩斐然 “樱花科技计划”纪念大会在东京举办

人民网东京11月12日电（李沐航）11日，由日本国立研究开发法人科学技术振兴机构（简称“JST”）主办的“樱花科技计划实施5周年纪念大会”在东京大学弥生讲堂隆重举行。中国驻日本大使馆科技处公使衔参赞夏鸣九、日本文部科学省政务官青山周平、JST理事长滨口道成、印度及其他国家与地区外交官员、中国科技部代表、中国及其他国家大学校长、“樱花科技计划”学生代表等共300余人参加了纪念大会。

中国驻日本大使馆科技处公使衔参赞夏鸣九表示，受孔铉佑大使委托，首先代表中国驻日本大使馆对“樱花科技计划”实施5周年表示衷心祝贺，并对长期致力于国际科技交流合作的文部科学省和日本科技振兴机构致以诚挚谢意。夏鸣九公使对“樱花科技计划”给予了极大肯定，他说，该计划实施5年多以来，通过该计划访日的包括印度、中国在内的亚洲地区青少年已近3万人。而其中，仅中国的访日人数就已达到1万人。“樱花科技计划”为亚洲各国青少年搭建了一个相互交流、互学互鉴的平台，为增进理解、建立互信、发展友谊架起了桥梁，对推动亚洲各国进一步开展国际科技创新合作，筑牢友好民意基础产生了积极的影响。

夏鸣九公使说，中日两国一直非常重视科技人文交流，并为此做出了大量卓有成效的工作。两国政府将今年确定为“中日青少年交流促进年”，并一致决定在未来5年内安排3万名青少年实现交流互访。今年6月，在大阪G20峰会期间，两国首脑就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，特别是青少年交流被列为了重点领域之一。最后，夏鸣九公使指出，青少年承载着中日两国、亚洲乃至世界未来发展前进的希望和重任，期待参与“樱花科技计划”的各方代表通过共同努力、集思广益、凝聚共识，为推动青少年深入交流合作，为构建亚洲命运共同体和世界命运共同体发挥更大的作用。

日本外务大臣科学技术顾问岸辉雄称赞“樱花科技计划”是“典型的科学技术外交实验”，希望“樱花科技计划”培育出更多的“日本粉丝”；大连理工大学校长郭东明、日本科学未来馆馆长毛利卫也在大会上发表了热情洋溢的主题讲演。

JST理事长滨口道成代表JST在答谢词中首先对到场嘉宾以及众多合作单位表示感谢，他指出：对科学技术投资，就是要对未来投资！要实现可持续发展的科技目标，就必须在科技领域推进国际合作和人才交流。樱花科技计划正是在关系着国家未来的日本和海外青少年之间建立起了友谊的纽带，催生出了创新的契机，起到了重要的作用。

JST中国研究与樱花科技中心主任有马朗人回顾了樱花科技计划启动的历程与初衷，他说：2013年的时候，JST的特别顾问冲村宪树与我谈起樱花科技计划，我认为这是一个非常好的方案，就与他共同推进了该计划。我坚信今后引领世界的将是亚洲，所以亚洲的青少年通过科学技术相互交流，必将形成推动亚洲未来进步的巨大力量。

樱花科技计划的创始人之一、中国研究与樱花科技中心首席研究员冲村宪树在大会上总结了樱花科技计划实施5年来的10大成绩，并宣布将尽快实现每年1万人的访日目标，而未来将会更进一步把访日人数目标提升至每年3万人。

据统计“樱花科技计划”项目实施5年来，JST先后联系了340多家日本机构，接待了包括中国、韩国、越南、泰国等在内的亚洲、大洋洲、南美洲的41个国家与地区的共3万余名青少年访日，其中来自中国的青少年更是占了访日青少年的约1/3，超过了1万名。

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