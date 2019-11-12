“一带一路”建设者金融知识普及计划走进埃及新首都CBD

人民网开罗11月12日电 （记者曲翔宇） “如何使你漂洋过海挣到的辛苦钱保值升值”、“怎么使你的银行账户与个人金融信息更安全？”日前，面对百余名劳碌了一天工装没脱就会聚到中建埃及新首都CBD项目生活区多功能厅的中国工人师傅，担任“一带一路”建设者金融知识普及宣讲的中建埃及财务专业人员孙力借助图文演示、视频投影等做了细致讲解，并与工人进行了互动问答交流。

孙力的讲座分为两部分，一是《外派劳务人员金融素养的提升》，侧重讲解了“银行帐户知识与个人金融信息保护；二是介绍了《中国建筑的海外财务规章制度》。孙力从一家银行由于被造谣导致发生挤兑事件开始，介绍了银行3类账户的区别，以及存款保险制度对于个人存款的重要意义，并由此引申出要防范的风险。针对第三方支付工具的广泛使用，他提出了可以在密码设置、身份信息保护和闲置银行卡、手机的处理等方面做好个人信息保护。孙力强调，金融信息安全离我们并不远，与每位外派人员的生活息息相关，直接关系着“一带一路”建设者的家庭幸福。

由中建集团工会、中国社会福利基金会主力、中建八局承办的“‘一带一路’建设者金融知识普及活动”，得到了正在紧锣密鼓推进埃及新首都项目建设的中建埃及分公司领导和项目员工关注和欢迎。参与活动组织的中建埃及分公司群工部主任陶绍斌指出，这是我们第二次在外派劳务人员中举办金融知识宣讲，旨进一步宣传金融政策、普及金融知识，提高“一带一路”建设者的金融素养和防范金融欺诈能力，强化自我保护意识。来自埃及新首都CBD项目P2标段的工友戴伟表示，开展金融知识普及活动有很强的知识性、实用性，以前弄不懂的银行卡分类现场弄明白了。来自CBD项目P4标段的工友时瑞鹏说，十分感谢孙力老师，教会我们很多保护个人金融信息、防范不利分子的措施和办法，以后快递单上的信息再不乱丢、家人和自己的照片也不能乱发朋友圈了。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)