共贺伦敦金融城市长就职巡游  英国中国商会“中国龙”闪亮登场

人民网伦敦11月11日电（白天行）英国伦敦金融城市长就职花车巡游日前在伦敦举行。来自伦敦同业公会、慈善机构、英国军队、当地学校等机构组成多元化游行队伍，共同庆祝新任市长宣誓就职。由英国中国商会组织的花车方队首次参与巡游庆祝队伍，呈现的中国元素成为活动一大亮点。

今年，商会首次组织花车及方队，在巡游长队前端精彩亮相。商会方队由热闹的舞狮表演开道，随后是中国龙造型的巨型花车。巨龙约16米长，近4米高，象征着中国传统优秀品质与美好祝愿。花车前后两端由游行队伍牵引灯笼，烘托出吉祥喜庆的气氛。方队一边前进一边播放着《歌唱祖国》、《走进新时代》等慷慨激昂的歌曲。

据悉，这是英国中国商会组织中资企业共同参加的首次金融城市长巡游活动，商会巡游队伍包括11家中资企业及其他会员机构共100余人参加了游行。他们挥舞着中英两国国旗，展现了在英中资企业昂扬的精神面貌。

英国中国商会会长方文建表示：“在中华人民共和国成立70周年之际，商会首次参加伦敦金融城市长巡游活动，不仅祝贺新任伦敦金融城市长就职，同时也鼓励在英中企积极参与当地文化交流，向英国社会展示中资企业良好形象，帮助企业更好融入当地社会。商会期待延续与伦敦金融城的多领域合作，共同促进中英经贸交流，联合中英力量，携手推进‘中英公益’项目合作。”

作为英国金融城一项传统盛典，伦敦金融城市长就职巡游活动每年吸引数十万观众到场观赏。新任金融城市长威廉·罗素（William Russell）在金色马车上向人群挥手致意，他从市长官邸出发，由骑兵队护送至皇家司法院，并在此向女王宣誓效忠。即日起，他正式成为第692届金融城市长，并开始为期一年的任职，作为英国金融服务业的宣传大使，推广伦敦金融市场及服务，促进英国与世界各地贸易与投资。

本次巡游队伍长约5公里，共有143个花车方队、200多匹马、7000多人参加。在一平方英里的伦敦金融城中，拥有数百年历史的行业协会、造型各异的机械人、经典的伦敦巴士、来自世界各地身着民族服装的人群、以及英国皇家陆海空军乐队一路载歌载舞，给观众带来精彩纷呈的表演。

(责编：秦白雪(实习生)、杨牧)