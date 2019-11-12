第十一届“青年破冰者”年度晚宴在伦敦举办

人民网伦敦11月11日电（白天行） 英国中国商会、英中贸易协会和英国48家集团俱乐部在伦敦联合举办“青年破冰者”第十一届年度晚宴，中英两国政界、工商界、金融界人士，“青年破冰者”代表等200多位嘉宾共聚一堂，共同探讨未来中英交流合作新模式。

中国驻英国大使刘晓明、48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里、“青年破冰者”组织副主席爱德华等出席晚宴并致辞。

中国驻英国大使刘晓明在主旨演讲中肯定了“青年破冰者”组织成立11年来，为中英友好书写了朝气蓬勃的篇章，为中英合作做出了独具特色的贡献。今年是新中国成立70周年以来，也是中英建立代办级外交关系65周年。65年来，中英关系历经风雨，取得了不少成绩，也克服了不少困难。希望本着相互尊重的原则，互不干涉内政和平等互利。这些都是中英建交公报确立的原则，在后来中英许多重要文件中得到重申，它们构成中英关系的基础。实践证明，只要这些原则得到遵守，中英关系就向前发展；反之，则遭受挫折，甚至倒退。在香港问题上，刘大使表示希望大家支持香港特区政府止暴制乱、恢复秩序，支持维护香港的繁荣稳定，他呼吁：“让我们共同努力，为中英关系健康稳定发展创造良好条件。”

48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里在晚宴致辞中，他说：“英国中国商会成立以来，成为了一支凝聚在英中资企业，帮助中资企业持续发展及推动中英企业交流合作的重要力量。”他希望今后48家集团俱乐部能与英国中国商会继续携手为促进中英经贸合作注入源源不竭的动力。

当晚的活动气氛热烈，来宾们对新时代中英两国的发展前景充满信心，纷纷表示将在中英“黄金时代”加速发展之年，不断促进中英两国青年间的交流，积极参与中英各领域合作，展现新一代中英青年的风采。

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