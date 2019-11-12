委内瑞拉国际图书节举行有关中国新书首发仪式

人民网加拉加斯11月11日电（记者 张卫中）10日，正在加拉加斯举行的委内瑞拉国际图书节上，委内瑞拉著名国际问题专家罗德里格斯·格尔芬施泰因所著新书《二十一世纪中国：一个巨人的觉醒》举行首发仪式。委内瑞拉外长阿雷亚萨、文化部长比列加斯、我驻委使馆临时代办邢文聚等出席首发式。

罗德里格斯在介绍新书时说，中国从数千年的文化传承中建立了一整套哲学体系，当今中国继承和发扬了这一科学体系，中国共产党以中国实践探索新的发展道路。中国现行政治制度是最符合中国现实的政治制度。他说，自己多年的研究表明，中国特色社会主义道路是完全正确的。“中国共产党、中国政府和人民共同制定阶段性目标，并按节奏完成各阶段的主要任务，这种发展经验值得世界借鉴。”

委内瑞拉外长阿雷亚萨在首发仪式上说，这本书能让读者更深入理解中国特色社会主义的含义，从国家、社会和人民的层面全面了解中国。“从中我们可以得出结论，中国是当今世界重要、积极的参与者，值得所有人敬佩。”他强调，委内瑞拉与中国的全面战略伙伴关系建立在互相理解和尊重的基础上，双方一直保持着双赢互利的良性互动。

主持仪式的委内瑞拉文化部副部长、国家图书中心主席劳尔·卡扎尔在接受记者采访时指出，中国此次作为主宾国参加委内瑞拉国际图书节效果超出所有人预期，人们对中国文化和当代发展表现深厚兴趣。文化认同是各国文明的认同，委内瑞拉通过这次图书节，真实认识和了解了当代中国。

本届委内瑞拉国际图书节7日在委首都加拉加斯隆重开幕。中国主宾国活动以“阅读中国”为主题，共展出2000余种、8000余册出版物，并举办了一系列文学、文化和出版交流活动。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)