驻日使馆为国乒庆功 祝贺男女团体双双夺冠

人民网东京11月11日电（孙璐 吴颖） 2019年乒乓球团体世界杯10日晚在东京体育馆结束，中国队在男女团体决赛中双双夺冠。中国驻日本大使馆为在本次世乒赛中勇夺冠军的中国代表团举行庆功会，中国驻日本大使孔铉佑和夫人王秀君、中国乒协主席刘国梁、马龙和许昕等国乒球员出席。

随着刘国梁率领中国乒乓球队步入庆功大厅，爆发出一阵热烈掌声，摄影记者按动相机快门，闪光灯“啪啪”作响，现场充满了大家发自内心的激动和由衷的喜悦。

孔铉佑致辞时表示，让我们以热烈掌声向中国乒乓球队在此次世界杯比赛中，克服各种困难再次取得优异成绩，致以崇高敬意和热烈祝贺。中国乒乓球队是中国和中国人民的骄傲。中国乒乓球队不愧是胜利之师，我们为拥有这样一个光荣的集体和战斗的集体而感到由衷的自豪和骄傲。孔铉佑说，今天下午我有幸赶到现场看了男子团体决赛，比赛扣人心弦，虽然也经历了一些困难，但中国乒乓球队最终勇往直前把奖杯拿到了我们自己手里，胜利属于中国！

孔铉佑现场代表热爱乒乓球的热心人士，向刘国梁主席和国乒的全体球员们宣布，一汽集团董事长徐留平决定将成为中国乒乓球队赞助商，三人行数字传播有限公司董事长胡栋龙宣布向中国乒乓球队奖励333万人民币。祝愿明年中国乒乓球队征战东京奥运会时，能继续为我们的国家和民族争取更大的光荣，光荣永远属于中国乒乓球队，属于中国！

刘国梁表达了对孔大使夫妇的感谢之意。他谈到，中国乒乓球队在日本取得世界杯冠军，开了一个好头，是对明年东京奥运会的预演，希望明年能延续今年的成绩，以顽强的拼搏精神和斗志，取得一个又一个冠军。刘国梁还在现场约定，“明年东京奥运会载誉归来后，还会回到使馆，回到我们的家”。他表示，今天时间很晚了，使馆依然给予我们热烈的夹道欢迎，让我们感到特别温馨，这是对中国乒乓球队的莫大鼓励，这里就是我们在东京的家。正因为有国家的大力支持，中国乒乓球队才成为一只常胜之师、王者之师。我们一定不会辜负祖国和全国人民期望，更加努力，在明年东京奥运会升国旗、奏国歌，让中国人民为中国乒乓球队骄傲和自豪。

庆功会上，夺冠无数的国乒球队与驻日使馆交流球技，分享胜利喜悦，体验乒乓球竞技的快乐。

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