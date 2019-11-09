日中传统工艺文化交流会在东京举办

人民网东京11月9日电（李沐航）8日，由公益财团法人笹川和平财团与笹川日中友好基金主办的“日中传统工艺文化交流会”在日本东京举行。公益财团法人笹川和平财团名誉会长笹川阳平、上海世久非物质遗产保护基金会理事长陈学荣、原中国文化部非物质遗产司司长马盛德、国家非物质遗产保护专家委员会副主任刘魁立、公益财团法人日本工艺会理事长林田英树等文化界代表30人参加了本次交流会。期间，双方就进一步推动非物质遗产保护、培养新一代手工艺者等项目签署了合作备忘录。

公益财团法人笹川和平财团名誉会长笹川阳平表示，在两国两千年的交往历史中，民间友好是永恒不变的，两国间应该是相互学习相互交流的关系。笹川阳平认为，双方目前在文化传统工艺领域的交流略显滞后，中国经济正飞速发展，希望两国能进一步开展传统工艺文化交流，尤其是在技术环节的交流。笹川阳平指出，通过双方共同签署合作备忘录，象征着两国关系又有了进一步的发展，非常具有历史意义。他期待通过合作，推动双方今后在文化领域的交流更加活跃。

上海世久非物质遗产保护基金会理事长陈学荣表示，本次访问日本的三天中，通过在奈良市东大寺正仓院观看展览发现，110件珍贵展品中，有相当一部分来自中国唐代，这很好地诠释了中日两国间悠久的文化往来。陈学荣说，在两国交往中，有无数能工巧匠留下了伟大的文化遗产，为两国世代友好种下了友谊的种子。陈学荣认为，中日之间是一衣带水的邻邦关系，地理位置上很近，未来希望两国通过文化交流，实现心灵上走进、感情上走亲、行动上走到一起，这是两国间、国民间的历史之需，当代之要。陈学荣感慨，公益财团法人笹川和平财团从80年代起就就孜孜不倦、持之以恒地支持着中国医疗健康及和平交流事业，致力于中日两国间各界的互动及交流合作，为和平事业做出了巨大贡献。陈学荣表示，公益财团法人笹川和平财团与上海世久非物质遗产保护基金会在中日非物质文化遗产保护和传统工艺传承方面展开了全面的深入合作，相信这是中日传统文化交流间颇具代表性和践行性的善事，是两国公益慈善界对非物质文化遗产传承公益的、具体的对标行动，是工匠精神溯源与传统工艺复兴的一项有效工程。

原中国文化部非物质遗产司司长马盛德表示，进入21世界以来，中国便积极开展了非物质文化遗产的保护工作，积极响应了联合国教科文组织保护非物质文化遗产公约。马盛德认为，中国各项非物质文化遗产保护政策的出台，很大程度参考并学习了日本，而同时，中国也在积极倡导学习世界上各国的先进经验。马盛德表示，如今，中国对非物质文化遗产的保护意识越来越强，且已形成政府为主导，专家学术为支持的良好氛围，这样的大背景下，中日两国在日本能够签署该领域的合作意向书，具有非常重要的意义，也期望日本的国宝级传统工艺匠人能去中国走一走，看一看，更进一步了解中国的非物质文化遗产。

公益财团法人日本工艺会理事长林田英树在交流会上表示，对于此次双方举办交流会并签署合作备忘录的做法非常赞成。他说，日本的传统工艺有很大一部分源于中国，而日本也能够很完整的将传统工艺传承下来，并被世界所认可。通过签署合作备忘录，希望今后两国文化间的交流能够得到进一步加强，进而增加交流机会，同时也希望日本工艺会也能参与其中，为两国间的文化交流尽一份力。

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