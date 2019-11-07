中国驻日本使馆举行“2019年锦秋交流之夜”活动

人民网东京11月6日电（李沐航 郑瑾）当地时间6日晚，中国驻日本大使馆内举办了“2019年锦秋交流之夜”联谊活动。中国驻日本大使孔铉佑及夫人王秀君、使馆各部门负责人、北京市副市长隋振江率市及区政府代表团一行，东京都知事小池百合子、东京都特别区长会会长、江东区区长山崎孝明等东京23个区、市政府及议会负责人，在日华侨华人、中资企业代表以及使馆周边邻居等300余人出席本次活动。

中国驻日本大使孔铉佑在致辞表示，今年是中华人民共和国成立70周年，日本也进入“令和”时代，中日关系面临进一步改善发展的重要机遇。习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会期间同安倍晋三首相举行会晤，双方就共同构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，原则商定习主席于明年春天应邀对日本进行国事访问。希望两国各界把握这一难得历史机遇，继续相向而行，推动中日关系向更高水平发展。

孔铉佑大使表示，今年适逢北京市与东京都缔结友城关系40周年。多年来两地在经贸、文化、教育、体育、环保等各领域的交流合作取得长足发展。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇今年6月率团访问东京，东京都知事小池百合子8月回访北京，两地高层互访进一步深化了双方各领域交流与合作。2020年和2022年，东京与北京将相继举办夏季奥运会和冬奥会。期待双方以此为契机，推动两地合作迈上新台阶，为构建契合新时代要求的中日关系作贡献。

东京都知事小池百合子致辞表示，今年是东京都与北京市结好40周年，她在今年8月访问北京时，分别同蔡奇书记和陈吉宁市长进行了会见会谈，就确保成功举办2020年东京夏季奥会和2022年北京冬奥会深入交换意见，并就加强科技创新领域交流等签署10项合作文件。小池百合子说：“我还参访了中关村创业孵化设施，对北京市在支持初创企业方面的先进做法印象深刻。东京都愿与北京市加强互学互鉴，深化人文和奥运交流，增进相互理解，推动各自发展。”

北京市副市长隋振江在致辞中介绍了北京市最新发展形势并表示，北京市与东京都结好40年来，友城关系取得长足发展。蔡奇书记和小池知事今年成功互访，为两城友好合作关系发展注入了新的动力。“锦秋交流之夜”为推动北京市与东京都各界开展友好交往提供了重要平台。北京市愿与东京都一道，不断深化双方在各领域的交流合作，为推动两国人民世代友好作出应有贡献。

东京都特别区长会会长、江东区区长山崎孝明致辞表示，日中两国都是亚洲重要国家，在当前国际形势下，日中关系的重要性正与日俱增。东京都特别区长会愿与北京市各区加强交流合作，增进两地人民友谊，推动日中关系取得更大发展。

活动中，与会人士共同欣赏了北京市十一学校和东京都武藏野大学附属千代田高等学院师生的精彩表演。整场活动气氛热烈、友好。

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