国际友人座谈会在京举办

图为座谈会现场。实习生 刘晗璐摄

人民网北京11月5日电（实习生刘晗璐）追忆往事、缅怀故人，11月5日，在由中国国际友人研究会（下称友研会）与北京市人民对外友好协会共同举办的“国际友人座谈会”上，与会人员以这一特殊的方式庆祝新中国成立70周年。

此次活动吸引了在京国际友人及其家属，外交部、市委党史研究室、海淀区友协与主办方的领导，以及各界嘉宾近70人参加。美国斯诺纪念基金会名誉主席南希·希尔、新西兰中国友好协会主席戴维·布若姆威奇也专程组团来华参会。

座谈会伊始，中国民间组织国际交流促进会副会长、北京市第十二届政协副主席、北京市民间组织国际交流促进会会长赵文芝致欢迎辞。她表示将更好地梳理国际友人事迹、传承其伟大精神，把中国人民与世界人民的友好合作不断发扬光大，共促北京高质量发展以及为迎接全球共同挑战贡献北京力量。

外交部办公厅参赞李晶对中村京子等国际友人获颁建国70周年纪念章表示祝贺，表示将继续支持友研会深化与各国人民的友好交往，维护世界和平、发展与友谊。

友研会顾问、前外长黄华夫人何理良深情回顾了从延安时期以来与国际友人肝胆相照的交往历史，表示希望与大家共同努力，把国际友谊之桥架得更高、更坚、更宏伟。

新西兰中国友好协会主席、中国工合国际委员会副主席、2019年中国政府友谊奖获得者戴维·布若姆威奇结合其亲身经历，呼吁推动西方国家正确认识中国的文化与发展，通过增进中外合作，共建多元文化的和谐世界。

斯诺纪念基金会名誉主席南希·希尔与来宾分享了该基金会的创立者、斯诺的密友戴蒙德博士为推动中美友好所作的贡献，介绍了该基金会为促进中美合作所做的工作，表示愿成为增进中美持久友谊这一友人长链中的一环。

北京市委党史研究室、北京市地方志办副处长陈丽红介绍该室开展的“国际友人与北京”专题研究与其他北京红色资源研究工作，表示希望与市对外友协、国际友人研究会及相关各方加强合作，借助民间友好交流增信释疑，促进中外关系健康稳定发展。

随后，到场国际友人们依次向来宾们深情并茂，娓娓道来自己在中国的经历，或对中国革命事业的奉献，或与中国人民的友好难忘经历，或对中国变迁的赞叹之情。在场来宾认真倾听，无一不为这些故事和经历动容，并报以掌声。

北京是许多国际友人战斗、生活，甚至最终落根的地方。此次活动有助于深入挖掘北京市红色资源，宣传国际友人为建立新中国和建设社会主义所作的贡献，以及借助国际友人渠道进一步做好首都对外交往工作。

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