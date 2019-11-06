中国人民大学发起成立全球首个“人文社会科学高校联盟”

人民网罗马11月5日电 （记者 韩硕）11月4-5日，22所世界顶级大学代表齐聚意大利罗马，参加首届“人文社会科学高校联盟”全体会议，标志着全球首个“人文社会科学高校联盟”(Social Science University Network, 简称“SSUN”)正式成立。

出席此次成立仪式的主要嘉宾有联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼(Stefania Giannini)、意大利教育部部长洛伦索·菲奥拉蒙蒂(Lorenzo Fioramonti)等。4日，意大利教育部部长洛伦索·菲奥拉蒙蒂、意大利路易斯大学校长普伦奇佩·安德里亚（Prencipe Andrea）、中国人民大学校长刘伟先后在联盟成立仪式上致辞。

刘伟表示，人文社会科学高校联盟致力于充分发挥整合成员高校的学科优势，通过加强交流与合作，促进人文社科整体学科发展；塑造更为公平公正的学科评价体系，提升人文社科高校在世界范围内的影响力与知名度。未来，联盟将通过加强信息与人员交流、定期举办学术论坛、出版和宣传研究成果、组织联盟成员对全球治理重大问题进行研讨发声等方式发挥具体功能。

会上，来自阿根廷、巴西、中国、哥伦比亚、德国、加纳、以色列、意大利、墨西哥、尼日利亚、挪威、俄罗斯、沙特阿拉伯、土耳其、荷兰、英国的高校校长及其他代表群策群力，共同擘画适应21世纪新挑战的教学与研究新模式。

当今时代是一个大发展、大变革的时代，全球化与数字化的不断深入拓展使世界各国更加紧密地联系在一起，形成“你中有我、我中有你”的发展局面。但与此同时，国际政治格局动荡复杂，主要经济体增速放缓、贸易摩擦升级、结构性矛盾突出，气候变化加剧，这些全球性问题也为各国带来新的挑战，亟需世界各国跳出固有的思维框架，以真正的全球视野积极参与到全球治理、政策制订以及各领域交流之中。

与会人士认为，在此背景下，中国人民大学与意大利路易斯大学共同发起成立人文社会科学大学联盟，恰逢其时，意义重大。联盟旨在推动以人文社会科学为优势的世界知名大学在人才培养、科学研究、学术创新、政策与规则制定等领域的交流合作，积极参与全球治理，成为全球人文社会科学高等教育的“领跑者”，在已有的世界大学联盟基础上将是重要的补充和升级。其中，中国人民大学作为以人文社会科学为主的综合性大学，在中国高等教育界具有举足轻重的地位，是中国人文社会科学领域的一面旗帜。而意大利路易斯大学是意大利排名第一的私立大学，在工商管理、经济学、法律等社会科学领域影响重大。

据介绍，全球“人文社会科学高校联盟”的成立旨在打破以科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）及数学（Mathematics）四门学科（STEM学科）为核心的现状，为教育现代化贡献新的解决方案。科学、技术、工程与数学的重要性不言而喻，而社会科学（商学、经济学、法学、政治学等）对于培养未来能够以可持续、公平方式管理复杂系统的领导人才同样至关重要。

“人文社会科学高校联盟” 是中国人民大学发起成立的第一个全球高校联盟，也是全球第一个以人文社会科学为主要合作领域的大学联盟。通过充分整合成员高校的学科优势，联盟还将组织各成员大学专家对全球治理重大问题进行研讨，共同发声，积极向政府提供研究成果，提升政策影响力。

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