桑给巴尔举行血吸虫防治供水工程启动仪式

项目组与与会来宾合影

人民网约翰内斯堡11月4日电 （记者万宇）桑给巴尔消息：11月2日，由中国援桑血吸虫病防治技术合作项目组资助，桑给巴尔奔巴岛水利署具体实施的血防供水工程启动仪式在奔巴岛姆卡尼区姆坦噶呢社区举行。桑给巴尔卫生部疾控局局长法蒂、奔巴岛卫生署署长莎迪雅和奔巴岛水利署署长奥马等部门代表和当地村民约200人参加仪式。

姆坦噶呢社区村长主持仪式。他说，当地一直面临水源缺乏的情况，居民往往需要去往另一个血吸虫病高发地区获取生活用水。他感谢中国以及项目组在当地的贡献，并表示村民将会积极参与工程建设。

奔巴岛水利署署长奥马表示，项目组与当地水利署、村民委员会对此工程的开展密切合作，确保工程不仅可有效解决当地的供水问题，同时也契合居民防治血吸虫病的需求。

项目组组长吴洪初介绍说，根据中国的血防经验，开展多部门合作是血吸虫病综合防治工作中的重要内容。工程的实施将惠及2500多名当地居民。

奔巴岛卫生署署长莎迪雅认为，工程对于血吸虫病以及当地其他一些流行病，例如痢疾、蛔虫病等都有重要的防治意义。桑给巴尔卫生部疾控局局长法蒂说，此次工程对巩固当地消除血吸虫病成果重要作用，希望能够将此经验进一步推广。随后，项目组与奔巴岛到水利署共同签署了血防供水工程合作协议。

据悉，在项目组的大力支持下，曾经重度流行的姆坦噶呢社区现在已经消除了血吸虫病。

(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)