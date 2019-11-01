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吉利助力英国汽车工业创新发展 第3000台全新电动版TX下线

2019年11月01日09:55  来源：人民网-国际频道
 
第3000辆全新“黑色出租车”TX下线仪式在英国考文垂安斯蒂工厂举行（白天行摄）
第3000辆全新“黑色出租车”TX下线仪式在英国考文垂安斯蒂工厂举行（白天行摄）

人民网伦敦10月31日电 （白天行）日前，伦敦电动汽车公司(LEVC)第3000辆全新“黑色出租车”TX下线仪式在英国考文垂安斯蒂工厂举行。全新电动版TX出租车在2018年3月发布，在保留其标志性的车身结构下做了全新设计，采用增程式技术，纯电模式下续航约130公里，同时还能减少排放并降低司机的运营成本。

伦敦是LEVC最大的市场，目前在伦敦街道上，出租车数量约为19000辆，其中LEVC的新型电动版TX超过2000辆，约占所有运营的黑色出租车的10%。

伦敦电动汽车公司(LEVC)总部位于英国考文垂，在过去70年里一直致力于生产标志性的伦敦“黑色出租车”。从2006年起，吉利控股集团入股英国锰铜，后全资收购LEVC，新建考文垂安斯蒂工厂，建立英国研发和造型中心，形成了从研发设计、生产制造到营销服务的全产业链布局，极大带动了英国当地汽车工业的创新发展，同时帮助英国本地创造就业。

吉利控股集团董事长李书福表示：“中英两国贸易的深化，带动了两国企业的交流和发展，作为中国制造企业的一员，我们感同身受。吉利希望在未来能够持续整合全球资源，发挥英国在新能源、轻量化领域的研发和人才优势，为全球未来城市交通提供更多元化的解决方案，为中英贸易和技术合作做出应有贡献。”

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(责编：贾文婷、刘洁妍)
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