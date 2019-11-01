纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路》研讨会举行

图片由谢晋宇提供

人民网北京11月1日电“大型中非纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》研讨会”昨天在坦桑尼亚驻华大使馆举行。

坦桑尼亚驻华大使贝尔瓦·凯鲁基，浙江师范大学校长郑孟状，赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达，中国公共外交协会副会长刘碧伟，北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋，浙江省纪录片协会会长顾顺坤等出席了研讨会开幕式，并先后发表致词。

贝尔瓦·凯鲁基表示，坦赞铁路对坦桑尼亚和赞比亚的民族解放，以及中、坦、赞三国的合作具有重要的历史意义。

郑孟状说，希望与会者真诚交流、分享观点，为浙江师范大学的非洲研究，尤其是中非影视交流、合作与研究多提宝贵意见和建议，共同为中非友好合作关系做出新的、更大贡献。

温妮·奇贝萨孔达在致词时表示，坦赞铁路代表中、坦、赞三国的友谊，对于中非关系乃至全球合作具有重要意义。她对纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》的积极意义予以充分肯定。

刘碧伟在致词时回顾和展望了中坦、中赞之间的友好关系。他希望能多出版类似《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》这样的好作品，以便向世界各国人民讲述中非合作的好故事，传播中非友好合作的正能量。

胡智锋认为，纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》入眼、入脑、入心，再现了中非友谊的美好故事。

顾顺坤在致词时表示，纪录片《重走坦赞铁路》荣获浙江省纪录片“丹桂奖”是实至名归。

在研讨会上，浙江大学出版社副总编辑张琛介绍了纪录片《重走坦赞铁路》的主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》的相关情况，并与纪录片导演和图书作者张勇、坦桑尼亚大使贝尔瓦·凯鲁基、赞比亚大使温妮·奇贝萨孔达女士共同正式发布了大型中非纪录片《重走坦赞铁路》的主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》。此书原汁原味地呈现了摄制组在坦桑尼亚和赞比亚拍摄的各类人群的访谈录，为中外各界提供了有关中国援外事业的第一手资料。主题图书《中非之路：坦赞铁路沿线访谈录》已于2019年9月正式出版发行。（包灵灵、邓远凡）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)