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成都：马力十足，联通世界

——“一带一路”新闻合作联盟第二期访学班成员考察成都国际铁路港

2019年11月01日08:20  来源：人民网-国际频道
 
“一带一路”新闻合作联盟第二期访学班成员考察成都国际铁路港（人民网张力洋摄）
“一带一路”新闻合作联盟第二期访学班成员考察成都国际铁路港（人民网张力洋摄）

人民网成都11月1日电（记者曾书柔）31日，“一带一路”新闻合作联盟第二期访学班15名成员来到成都国际铁路港，了解中欧班列（成都）运营情况及国际陆海联合运输网络发展情况。

成都国际铁路港地处“丝绸之路经济带”和“长江经济带”国家战略交汇点，是贯彻落实“一带一路”倡议和成都构建“国际陆海联运”走廊的重要载体。目前，以成都为枢纽辐射出的国际铁路和铁海联运通道达12条，联接境外26个城市、境内14个城市，西向直达欧洲腹地、南向联通东盟全境、东向辐射日韩和美洲、北向对接中蒙俄经济走廊，基本覆盖以亚欧为主的全世界主要国家和地区。

在详细了解从成都出发的铁海联运通道走向后，埃及第七日报网站执行总编辑马哈茂德·穆罕默德竖起了大拇指。他对人民网记者说，现代化的运输网络是实现经济发展的最重要因素之一，是实现工业和贸易繁荣的基础。物流能影响工业原料及产品的价格，继而影响这些产业的增长规模，最终还会影响到产业竞争力。作为中国内陆城市，成都却有通向世界各国的四通八达的运输网络，这无疑架起了成都与外界沟通的桥梁，有利于促进中国经济发展，也有利于沿线各国搭乘中国发展的“快车”和“便车”，实现共同发展。

作为全国运行最稳定、运行时间最短、发班频率最高的中欧班列，中欧班列（成都）开行量从2013年31列到2016年460列，再到2017年858列、2018年1591列，年复合增长率达155%，累计开行量约占全国1/4，连续三年保持全国第一。

毛里塔尼亚新闻网创始人兼总编辑穆斯塔法·艾乐卜认为，中国政府为发展基础设施和互联互通网络投入了巨大资金和努力，目前已初见成效。人民的生活因此得到改善，经济也变得更有活力。开足马力的中欧班列（成都）不仅有利于带动中国境内各地区均衡发展，给中国经济注入活力，还像一条大动脉一样，连接境内外城市，促进中外贸易，实现“买全球、卖全球”，使沿线各国互通有无，协同发展。

黎巴嫩“阿拉伯人看中国”网站总编辑阿里·拉亚说，成都之行令他惊喜。此前，他只知道成都是大熊猫的故乡，却未料到成都有着如此强大的交通和物流基础设施。道路、机场、铁路建设，成都样样独占鳌头。这一方面得益于当地政府的精心规划和人民付出的辛勤工作，另一方面，也必将持续筑巢引凤，吸引外来投资，形成促进经济发展的良性循环。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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