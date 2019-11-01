巴塞罗那孔子学院举办第八届加区汉语教师培训

人民网马德里10月31日电（记者姜波）第八届西班牙加泰罗尼亚自治区（加区）汉语教师培训日前在巴塞罗那孔子学院举行，共有百余名来自加区及马略卡岛的任职于大、中、小学及语言培训机构的中外籍教师参加了此次培训。

培训会上，巴塞孔院外方院长哈维尔·欧尔杜尼亚和中方院长常世儒分别介绍了西班牙各大自治区的汉语教学现状及巴塞孔院的教学情况。马德里孔子学院中方院长陈旦娜在致辞中表示，巴塞罗那孔子学院举办此次教师培训意义重大，对于规范和提升加区和西班牙汉语教学质量具有重要意义。

此次培训共两天，分为两个板块进行。10月27日，培训主要侧重围绕课堂教学实践展开。来自加区教育局及大学培训项目合作者玛丽亚·何塞用生动、有趣的讲课方式、活动等展示了对于儿童怎样进行有趣而有效的汉语教学，其独特的教学方法引来了现场参与者的阵阵掌声。马德里康普顿斯大学当代史博士罗慧玲则主要围绕汉语教学中的中西俗语比较展开，讲解如何进行汉语中的俗语教学，引起了现场参与者的浓厚兴趣。

巴塞孔院教学协调员周阳就课堂节奏把控、拓展协调员李巧芳针对逆向备课、成人组组长阿依诺阿针对如何设计多样化的练习、儿童组组长于晓洁就同伴合作学习、于小婷老师就成人汉语教学的几点思考等几个方面分享了一些有趣的课堂活动设计及练习，交流了他们在汉语课堂的经验和思考，为各位老师能够使自己的课堂形式、活动更多样、更丰富提出了切实方案与建议。

10月28日，培训主要就对外汉语教学的理论研究如何结合实践展开。巴塞孔院特意邀请了来自北京外国语大学的中国语言文学学院教授黎敏和副教授朱勇对老师们进行培训。

朱勇的讲座主要针对基于任务的产出导向法在国际汉语教学中的应用，他主要介绍了POA这种新型原创的任务导出教学法在汉语课堂中应用的方式，为各位老师提供了一种全新的教学法。

黎敏则主要针对文化教学如何促进汉语学习展开阐释，他提出了一些中文教材的编写问题，一些教材在中西文化思维方式认识方面不够完善，教材中某些细小文化词汇并未在其对应的文化语境中呈现出来等问题。最后在场教师通过分组讨论的形式针对几个极富中国文化特色的课文进行了案例探讨，各小组成员分组上前展示，随后老师逐一点评，这让各位教师收获甚多。

结束培训后，参训老师纷纷表示受益匪浅，通过这次培训让他们掌握了更多样的课堂活动及教学方法，有助于他们提升教学效果，期待巴塞孔院能够经常举办此类培训。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)