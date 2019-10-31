中国驻埃及大使：进博会促对埃进口，石榴有望入华

人民网开罗10月30日电（记者曲翔宇）由于独特的地理位置和气候条件，以突尼斯和埃及为代表的北非石榴一直以大粒饱满、香甜多汁，在中国圈粉不少，但一直存在供不应求、价格较贵的问题。在中国驻埃及大使馆30日举办的第二届中国国际进口博览会（下称“进博会”）专题媒体发布会上，廖力强大使透露说，中埃两国正就埃及石榴出口中国进行探讨，该产品有望进入中国市场。

廖力强表示，作为埃及最大的贸易伙伴和最大的进口来源地，中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望和埃及一道扩大埃及对华出口，推动贸易平衡发展。中埃有关政府部门已在贸易促进和便利化等方面紧密合作并取得一系列成果，成功促成埃及柑橘、椰枣、甜菜粕等农产品输华，下一步将继续在推动埃及扩大对华出口开展更多对话合作。

在发布会上，廖力强着重向中埃主流媒体记者宣介第二届进博会的筹备情况和埃及参展情况。廖力强首先援引习近平主席的话说，进博会“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。他介绍说，第二届进博会定于今年11月5-10日在上海国家会展中心举办，包括国家展和企业展，同期举办虹桥国际经济论坛（虹桥论坛）。来自世界各地的64个国家将参加国家展，其中15个国家为主宾国，3个国际组织将设独立展台，并设有中国馆（含港澳台展区）。第二届进博会相对首届，规模更大、层次更高、质量更优、创新更强、成效更好。

廖力强介绍说，虹桥论坛的主论坛以“开放创新、合作共赢”为主题，5个分论坛将分别围绕营商环境、人工智能、世贸组织改革、电子商务等内容展开。届时，预计将有世贸组织总干事阿泽维多、联合国贸发会议秘书长基图伊、亚投行行长金立群、国际贸易中心执行主任冈萨雷斯、诺贝尔经济学奖得主皮萨里德斯及全球500强企业领袖等50余位重量级政商学界人士担任论坛发言嘉宾。

廖力强相信，进博会不仅会成为进一步提升中埃贸易水平的新平台，也将是埃及向世界展示历史文化魅力、经济社会发展成就的新窗口，埃及加大吸引外资，拉动经济增长和扩大就业的新渠道。他衷心希望，埃及企业能够通过参加进博会，进一步开拓中国市场，深挖对华出口潜力，“满载而归”。

廖力强提醒道，目前，第三届中国国际进口博览会的企业商业展的招展工作已经开始，埃及企业可通过进博会官网或埃及贸工部出口发展局报名参展。

廖力强还就埃及参展规模、中美贸易摩擦等问题回答了在场记者提问。

(责编：崔越、杨牧)