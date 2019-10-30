崔天凯回应中美“脱钩”论 ：既不理智  也不现实

分组讨论会现场

人民网拉斯维加斯10月29日电（记者王如君）霍瑞西斯中国论坛28日至29日在美国拉斯维加斯举行，来自中国、美国、德国、瑞士等20多个国家的企业家、专家学者、政府官员等400多人与会，围绕中国经济、中美经济关系、中国大湾区建设以及企业在世界变化中的作用等主题展开了热烈的交流和讨论。与会者多数认为，只有中美两个世界最大的经济体寻求合作双赢，才能推动世界经济健康发展。中国数字经济、绿色经济、科技创新、“一带一路”建设等领域发展势态良好，中国整体经济长远发展具有巨大潜力。中国驻美国大使崔天凯应邀出席并发表演讲。

崔天凯说，两天来，霍瑞西斯中国论坛就中国发展和中美经贸关系等问题进行了广泛深入的探讨，可以说恰逢其时。国际金融危机以来，中国经济对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济的重要引擎。10年后的今天，世界经济再次来到十字路口。保护主义、单边主义使世界经济运行风险和不确定性显著上升。中国将同世界各国一道，弘扬同舟共济精神，进行更加有效的宏观经济政策协调，推动世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长；中国将同世界各国一道，坚定维护多边贸易体制，对世界贸易组织进行必要改革，维护开放、包容、非歧视等价值和基本原则；中国将同世界各国一道，推动“一带一路”高质量发展，促进互联互通，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入全球化。

崔天凯指出，中美关系是当今世界最重要的双边关系，不仅事关两国17亿人民的福祉，也与我们星球的未来休戚相关。当前中美关系正面临建交以来罕见的严峻挑战。妖魔化中国、与中国对抗成为一些人的“政治正确”，有人甚至认为只有对华“脱钩”才能使美国“再次伟大”。这既不理智，也不现实。对华“脱钩”就是与机遇脱钩，与充满希望、繁荣发展的世界脱钩，对中美两国人民都没有好处。而一些人妖魔化中国的图谋，只会暴露他们的阴暗心理。不久前，第十三轮中美经贸高级别磋商取得实质性进展。我相信，只要双方拿出诚意，在平等和相互尊重基础上相向而行，就一定能达成互利互惠的经贸协议，推动两国经贸合作和两国总体关系重回正轨。

霍瑞西斯全球远景社区（Horasis：The Global Vision Community）总裁弗兰克·里克特在接受本网记者采访时说，霍瑞西斯中国论坛自2005年创立以来，同中国方面建立了紧密的合作伙伴关系，这一平台已成为聚焦中国的全球最为重要的企业论坛之一。今年是第十五届霍瑞西斯中国论坛，首次在美国举行。为期两天的论坛取得了很大的成功。与会者深入交流了看法，有利于中国、美国以及其他国家企业间加强合作，有利于促进各国间双赢或多赢的经贸关系，有利于推动全球经济良性发展。

美国商会中国中心主任杰雷米·沃特曼认为，美国和中国关系是当今世界最为重要的双边关系。多少年来，企业界一直是联结两国的重要桥梁。尽管近几年美中关系遇到了挑战，但美国商会将继续致力于推动美中商业和经济领域的交流与合作，这有利于美中两国，也有利于全世界。

拉斯维加维金沙集团总裁罗伯特·高斯汀在接受采访时指出，参加本届论坛的都是美国、中国以及其他国家的业界领袖。尽管各国政府间有时会发生摩擦，但参加本届的嘉宾会聚一堂，寻求共识，为促进彼此强有力的合作关系而努力。我们集团同中国澳门建立了17年的合作伙伴关系，取得了丰硕成果。我们的目标就是助力中国澳门及粤港澳大湾区建成世界一流的度假、旅游、娱乐，教育以及国际会议和汇展中心的目的地。

霍瑞西斯（Horasis），源于希腊语，意即远景规划，预测未来的能力。霍瑞西斯全球远景社区（Horasis: The Global Visions Community）是一个独立的国际智库，由瑞士经济学家、达沃斯世界经济论坛的组织者之一弗兰克·里克特博士创立。霍瑞西斯远景社区每年举办一系列论坛会议：霍瑞西斯中国论坛、霍瑞西斯印度论坛、霍瑞西斯亚洲论坛以及霍瑞西斯全球论坛，为企业界面临的严峻挑战寻求上佳解决方案。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)