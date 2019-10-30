第三届中国机械工业（俄罗斯）品牌展为中俄经贸加油助力

中俄嘉宾出席开幕仪式 人民网记者张晓东摄

人民网莫斯科10月30日电（记者张晓东）2019年10月29日，位于莫斯科红宝石国际展览中心8000平方米的展馆内客商云集，第三届中国机械工业（俄罗斯）品牌展正式揭幕。共有来自中国浙江省、江苏省、福建省、四川省、山东省、重庆市、上海市、湖北省等8个省份/直辖市的150家中国优质制造企业携产品参展。

在为期三天的展会上中国企业将向俄罗斯观众展示“中国制造”机械工业发展的最新成就。展品范围涵盖广泛，包括电力及能源技术、轻工机械、工程机械及车辆、泵阀及管件、机床等。此次展会更加清晰的现场产品分区将帮助观众在展会现场更方便高效地找到自己的目标产品，获得更好的参观体验和参观效果。

本届展会，徐工集团携汽车起重机、挖机装载机及伸缩臂叉装车亮相展会。这也是作为中国工程机械行业翘楚的徐工集团连续第三年参加中国机械工业（俄罗斯）品牌展。无疑，在徐工集团的带领下，众多工程机械配件的企业也加入到展会中来，他们的到来打通了上下游产业链，将为俄罗斯市场及客户提供更加完备的产品和服务。

中国机电产品进出口商会副会长王贵清在接受记者采访时表示，中国企业带着自己产品与技术来到俄罗斯，希望能找到在俄罗斯的合作伙伴，而且也希望通过贸易初期的合作能够找到当地合适的合作伙伴实现本土化生产。第二届上海进口博览会开幕在即，王贵清期待在进博会现场看到更多的俄罗斯企业积极展示自己的优质产品。

欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长格拉济耶夫也莅临展会。格拉济耶夫表示，《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》刚刚生效，在欧亚经济联盟与中国“一带一路“倡议正实现紧密对接的背景下，中国与欧亚经济联盟国家之间在紧锣密鼓地进行共同深化经贸合作的工作，实施企业之间的投资与创新合作项目。他指出，中国参展企业来自机电企业各行业，展品都代表中国制造的先进工艺水平，俄罗斯机械制造也有着良好的基础，借助这样的展会双方进行互补合作将会促进两国经贸再上一层楼。

中国机械工业（俄罗斯）品牌展的举办，旨在满足俄罗斯本土机械工业方面日益增长的市场需求及中国企业“走出去”的愿望，通过产业链方面的合作提升两国企业在行业内的竞争力，为中俄两国的区域和企业发展带来机遇。

本次展会由中华人民共和国商务部主办，商务部外贸发展事务局承办，中国机电产品进出口商会、温州市人民政府、中国国际贸易促进委员会江苏省分会、中国国际贸易促进委员会上海浦东分会、中国国际贸易促进委员会四川省委员会、法兰克福展览（上海）有限公司共同协办。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)