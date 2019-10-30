第十届现代汉语语法国际研讨会在关西外国语大学举行

人民网东京10月29日电（记者刘军国）第十届现代汉语语法国际研讨会10月26日-27日在日本关西外国语大学举行。本届会议由关西外国语大学孔子学院与大阪产业大学孔子学院主办，北京大学、复旦大学、武汉大学、中山大学、浙江大学、暨南大学、北京语言大学等高校合办，共有来自中国、日本、美国、新加坡等国家和地区的180多位学者参加。

本次研讨会作为关西外国语大学孔子学院成立10周年庆典系列活动之一，也是庆典中一个独特的亮点。大会开幕式由日本关西外国语大学教授靳卫卫主持，关西外国语大学校长谷本义高致欢迎词，暨南大学教授邵敬敏致开幕词，特邀北京大学教授陆俭明和台湾中正大学语言学研究所教授戴浩一致辞，沈家煊、古川裕、陆镜光、张旺熹、郑懿德、施春宏等语法学家作大会报告。

本次会议为期两天，与会学者们分组针对语法学研究界的新问题、新成果进行了报告，并展开了热烈的讨论与交流。与会学者秉承着研讨会延续了三十多年的 “继承传统，推陈出新”“开放借鉴，坚持原创”“多元意识，深入人心”“与时俱进，观念更新”等理念，继承前辈优秀的研究传统，开拓新的研究领域，探索属于自己的研究风格。会议上，学者们思想的交织与碰撞，为现代汉语语法研究的进一步发展提出了新思路，开阔了新视野。

大会闭幕式由吉林大学教授吕明臣、北京师范大学教授刁晏斌主持，下一届申办单位的代表法国巴黎第七大学教授齐冲作了表态发言，暨南大学教授赵春利作会务报告，华中师范大学教授王国胜致闭幕词。大会依据惯例向青年学者颁发“语法新秀”奖状和奖金。

本届研讨会加强了中外汉语语法学家的联系与沟通，加速了汉语语法研究的现代化、科学化进程，交流了现代汉语语法研究的最新成果，展现了目前国内外研究的最新动态。

现代汉语语法国际研讨会作为中国语言学界最重要的两个语法学术高级系列会议之一，每两年举办一次，迄今已成功举办九届。为现代汉语语法研究的不断创新与发展起到了推动作用，为各国现代汉语语法学者提供了共享信息和交流成果的平台，在全中国乃至国际上产生了重要的影响。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)