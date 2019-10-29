“庆祝中华人民共和国成立70周年图片展”在朝鲜举行

中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚在开幕式上致辞。人民网记者 莽九晨摄

人民网平壤10月29日电 （记者莽九晨）29日，“庆祝中华人民共和国成立70周年图片展”在平壤人民文化宫举行，中国驻朝鲜大使馆临时代办张承刚、朝鲜对外文化联络委员会副委员长兼朝中友协委员长朴京日等中朝双方人士200余人出席活动开幕式。

张承刚在开幕式上致辞说，今年是中朝建交70周年。作为最早同新中国建交的国家之一，朝鲜同中国山水相连。中朝友谊源远流长、历久弥坚。长期以来，不论是在共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的斗争中，还是在开展社会主义革命和建设事业中，中朝双方都彼此信赖、相互支持，结下了深厚友情。我们愿同朝方一道，按照两国最高领导人达成的重要共识，不断拓展深化两国各领域务实合作，共同开创中朝关系和地区持久和平、共同繁荣的美好未来。

张承刚说，此次图片展通过一幅幅鲜活的照片，生动展现出过去70年来中国人民为追求美好生活在中国共产党领导下开展中国特色社会主义建设的艰辛探索和历程，中方愿以此次图片展为契机，与朝鲜同志一道共享社会主义建设事业经验，并衷心祝愿朝鲜社会主义建设事业不断取得新的更大成果。

朴京日在致辞中说，当前朝中关系步入继往开来、承前启后的重要关键时期，继承朝中传统友谊、全面发展朝中友好关系是朝鲜党和政府坚定不移的立场。朝中友好关系凝聚了两国老一辈领导人的心血，是两国人民共同的宝贵财富。我们将一如既往，遵循两国最高领导人的崇高意志，与中国同志们一道，紧密携手，共同书写朝中友谊美好新篇章。相信本次图片展将成为扩大和发展朝中传统友谊和进一步深化两国人民友好关系的契机。

本次图片展将持续至31日，共展出159幅图片，分为“中国人民站起来”、“改革开放春风里”和“砥砺奋进新时代”三个部分。

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