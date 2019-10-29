“一带一路”为青岛啤酒和格鲁吉亚葡萄酒插上远销世界的翅膀

访学班成员参观青啤博物馆 赵树宴 摄

人民网青岛10月29日电（杨倩） 27日，“一带一路”新闻合作联盟访学班部分成员来到青岛啤酒博物馆。近年来，青岛啤酒积极开拓“一带一路”沿线市场，目前产品营销覆盖“一带一路”国家增加到近60个。

2018年，青岛啤酒在“一带一路“沿线市场销量比2013年倡议提出时增长近3倍，占公司海外销量比重达50%左右。这一增速令前来参观的外国记者连连赞叹。

乘上“一带一路”发展快车的同样还有格鲁吉亚葡萄酒。来自格鲁吉亚《多民族格鲁吉亚报》总编辑米哈依尔·艾迪诺夫对人民网记者说，格鲁吉亚葡萄酒像青岛啤酒一样，在国内外享有盛名。尤其是近年来受益于中国和格鲁吉亚政府签署的中格自由贸易协定，格鲁吉亚葡萄酒对中国的出口额增长了几十倍。

据米哈依尔介绍，得益于该协定，格鲁吉亚贸易额得到大幅增长，中国已经跃升为格鲁吉亚葡萄酒第二大出口国。 “中国只用了两三年时间就成为除俄罗斯以外格鲁吉亚最大的葡萄酒贸易伙伴，增速惊人。” 他认为，俄罗斯市场已经相对饱和，而中国市场还有很大空间，格鲁吉亚葡萄酒在中国的前景十分广阔。

“除了食品工业，格鲁吉亚和中国在其他领域还有很多合作”，米哈依尔告诉记者，中国正在努力打通的贸易通道，将给格鲁吉亚的经济发展带来极大便利。他说：“西方某些媒体说‘一带一路’只有中国获利，我不认同这种说法。当然中国有自己的利益，但是每个与中国合作的国家都会获益，这是显然的，因此我支持最大限度开放与中国合作。”

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