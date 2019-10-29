外交部副部长郑泽光出席第五届中拉智库论坛开幕式

人民网北京10月28日电 10月28日，外交部副部长郑泽光应邀出席第五届中国—拉美和加勒比智库论坛开幕式并致辞。

郑泽光转达王毅国务委员兼外长对与会中外学者的热烈欢迎。他表示，中拉关系近年来取得长足发展，双方政治、经济、人文等各领域交流合作不断深化，在全球治理、区域合作、气候变化等重大议题上保持良好沟通配合，共建中拉命运共同体正从理念变成行动，不断结出硕果。下阶段，中方愿同拉方一道，加强高层及各级别交往，深化相互了解和政治互信；推动高质量共建“一带一路”，扩大贸易投资、基础设施、科技创新等领域务实合作；欢迎拉美和加勒比国家参与第二届中国国际进口博览会；扩大人文交流，不断夯实中拉关系的社会和民意基础；加强在重大国际地区问题上的协调沟通，共同维护以联合国为核心的多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制。

郑泽光强调，作为中拉论坛框架下重要分论坛，中拉智库论坛为促进中拉各领域合作作出重要贡献。论坛以“高质量共建‘一带一路’，打造中拉互联互通伙伴关系”为主题，与当前中拉合作发展大方向高度契合。希望本届智库论坛集思广益，围绕中拉关系展开不同维度的深入研究，取得更多创新性成果，更好地凝聚起各界合力，促进新时代中拉全面合作伙伴关系迈上更高水平。

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