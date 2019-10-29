中央民族乐团在鲁汶大学举办孔子学院日专场音乐会

人民网布鲁塞尔10月28日电 （记者 任彦）中央民族乐团日前在鲁汶大学举办孔子学院日专场音乐会，鲁汶大学师生及当地民众等200多位中国文化和音乐爱好者前来欣赏。

音乐会在欢快的合奏《瑶族舞曲》中拉开序幕，一首首经典的民乐乐曲如笛子与乐队《牧民新歌》、二胡《二泉映月》、古琴《流水》、古筝《渔舟唱晚》、管子《龟兹舞》、京胡《夜深沉》等让现场观众感受到了中国传统音乐的独特魅力，赢得阵阵掌声。唢呐独奏《百鸟朝凤》以热情欢快的旋律以及变化多样的曲调音色，让观众仿佛置身大自然，听到百鸟和鸣。观众不约而同跟着音乐节拍鼓掌合奏，将音乐会推向高潮。

鲁汶孔子学院外方院长黎伟和中方院长邓新华在开幕致辞中表示，今年是孔子学院日五周年，同时也是全球孔子学院成立十五周年，鲁汶孔子学院自成立以来一直秉承办学宗旨，积极增进比利时民众对中国语言和文化的了解和理解，加强中比教育交流与合作。此次邀请中央民族乐团前来演出，主要就是为了更好地帮助鲁汶大学师生和比利时民众了解中国民族音乐。

中国驻欧盟使团教文处车伟民公参在致辞中表示，中央民族乐团此次应邀来欧洲巡演，是中国驻欧盟使团庆祝中华人民共和国成立70周年的一项重要文化活动。音乐能够为不同背景、不同语言、不同文化的人们架起沟通的桥梁，这场中国民族音乐会很好地诠释了中国民族音乐与西洋音乐直接的交流与对话。

鲁汶大学工程科技学院教授马克·阿肯在看完演出之后表示，音乐会非常精彩，他从中感受到中国民族音乐的独特魅力，感谢孔子学院组织如此高水平的文化活动。

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