兼容并蓄：青年艺术家陈督兮的中西文化视野

人民网巴黎10月28日电（记者何蒨）中法人文交流中最活跃的版块往往来自文化与艺术。第四届中法文化论坛前不久在法国尼斯落幕，作为论坛的主要组织方之一，中法艺术人文桥梁、知名中法艺术机构艺术8在巴黎将这份交流的热情延续下来。来自中国的青年艺术家陈督兮的个展《凝视》正在艺术8巴黎机构展出。

陈督兮的当代山水作品充满中国人文传统的意境气质，作品中的线条运动、色彩组织与西方艺术又产生了交集。10月24日，艺术家与前巴黎高等美院院长、艺术8协会会长亨利·克罗德·顾索（Henri Claude Cousseau）在展览现场进行了对话，以不同文化的视角探讨了艺术语言的普世性，并在作品表现的线条形式起伏与运动中探索中西方风景及具象再现的差异与融汇之处。

陈督兮对刚刚在尼斯结束的中法文化论坛中法艺术家对话印象尤深，并认为这次对话是一个良好的开始，为将来有针对性地进行更深入的探讨做好了准备。对于中西方文化交流的现状，陈督兮提出了自己的观点，他认为有必要改变以往对文化交流的认知。他强调，我们以前总用中西方比较的视野来看待文化交流，但在他看来，内部的东西也可以转化为外部，外部的信息也可以被内化，文化的界限从此不再那么清晰。陈督兮认为，“兼容并蓄”，让外部世界成为滋养自身艺术创作的源泉，可能更代表了当今青年一代艺术家的思考方式，正如中国的敦煌艺术和唐代艺术也都是这种兼容并蓄精神的体现。

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