东航日本福冈-北京大兴国际机场航线顺利首航

福冈营业部总经理殷书健携工作人员与机组一同庆祝首航

人民网东京10月28日电（郑瑾） 27日上午7时29分，东航一架A321飞机从北京大兴国际机场出发，于福冈当地时间13:30顺利抵达。本次东航MU535航班是2019至2020年冬春航季从大兴机场出发的第一个航班，也是北京大兴国际机场起飞的首个国际航班，正式拉开东航“京沪双枢纽”“四大机场联动”的序幕。

据福冈营业部总经理殷书健介绍，当地时间14时30分，东航MU536航班在日本福冈国际机场滑行道上掠过天际线启程返航，标志着东航北京大兴机场首条国际航线转场运行圆满成功。全体工作人员与机组一同庆祝首航，并向第一位下机的旅客赠送了纪念品机模。

福冈是日本九州最大的城市，因靠近朝鲜半岛和亚洲大陆而被称为“亚洲的大门”，福冈国际机场2018年旅客运输量达2200万人次，在全日本排名第四。福冈市2018年评为日本“最具活力城市”，“宜居城市”评比稳居世界前十。

据介绍，东航福冈-青岛-北京航线自2005年5月15日开航以来，安全高品质服务运行14年，已经由开航时的每周一三五日的四班增加到现在每天1班，运营主力机型为波音B737，空客A319/A320/A321/A325机型。此外，东航福冈-上海每天有三班提供客运服务。2018年，福冈营业部圆满保障了福冈出发的旅客180,248人次，2019年旅客人数稳步增长。

北京大兴至福冈成为首个东航“京沪双枢纽”覆盖的航线，东航福冈营业部表示十分重视北九州的航线网络完善，今年8月17号新开北九州-大连航线。作为中日航线最大承运商，东航持续发力“双龙出海”，为两国市民出行提供更加便捷、舒适、安心、优质的出行服务，日本九州航旅业的未来必定更加辉煌。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)